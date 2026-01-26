Dramática situación por la crecida del Bermejo

La crecida del río Bermejo provocó en las últimas horas un grave escenario de emergencia en distintas zonas del departamento Rivadavia Banda Sur, con especial impacto en parajes cercanos a La Unión, donde el desborde del cauce anegó viviendas, caminos rurales y campos productivos.

Las imágenes que llegan desde la zona son elocuentes y reflejan la magnitud de la situación.

En parajes como El Totoral, el agua alcanzó más de un metro de altura, obligando a evacuar a numerosas familias en medio de escenas de profundo dramatismo.

Muchas de ellas debieron abandonar sus hogares de manera apresurada, rescatando lo poco que pudieron y trasladando también a sus animales, en precarias embarcaciones improvisadas.

La situación es crítica también en sectores rurales como Finca Puesto El Medio, donde el avance del agua cubrió amplias extensiones y dejó aisladas a varias viviendas.

Según relataron vecinos, el desborde afectó casi toda la zona baja, con campos completamente inundados y pérdidas materiales aún difíciles de dimensionar.

Evacuaciones y asistencia en marcha

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, las evacuaciones se realizaron con la colaboración de personal de Aguas de Salta, la Municipalidad de La Unión y vecinos del pueblo, que se organizaron para asistir a las familias damnificadas. La ayuda incluyó el traslado de personas mayores, niños y animales, en condiciones complejas por la fuerza de la corriente y el estado de los caminos.

Imágenes registradas este domingo 25 de enero de 2026 muestran que gran parte del paraje El Totoral permanece bajo el agua, aunque en algunos sectores se registró un leve descenso del nivel durante las últimas horas. Pese a ello, el riesgo continúa y el monitoreo es permanente.

Desde el ámbito oficial se confirmó que ya se activaron dispositivos de asistencia municipal y provincial, con la provisión de ayuda básica y el acompañamiento a las familias evacuadas. No obstante, la emergencia sigue abierta y las necesidades son múltiples.

Llamado a la solidaridad

Los vecinos de la zona remarcan que no se está solicitando dinero, pero sí colaboración solidaria para enfrentar la emergencia. En particular, se necesitan:

* Alimentos no perecederos

* Agua potable

* Plásticos y nylons

* Colchones

* Ropa

* Manos solidarias para ayudar a retirar pertenencias de las viviendas y rescatar animales

"El agua ya supera el metro de altura y todavía hay familias que necesitan ayuda para salir", señalaron desde el lugar, al tiempo que pidieron acompañamiento y una cadena de oración para que el río detenga su avance y no se agrave la situación.

Una realidad que golpea a los más vulnerables

La crecida del río Bermejo vuelve a exponer la vulnerabilidad de las comunidades rurales del departamento Rivadavia Banda Sur, donde cada evento climático extremo se traduce en evacuaciones, pérdidas materiales y angustia social.

En medio del agua y el barro, las familias del paraje El Totoral y zonas aledañas atraviesan horas difíciles, sostenidas por la solidaridad local y la esperanza de que el nivel del río continúe bajando en las próximas horas.