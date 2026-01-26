Al ser consultado por Luciano Benavides, Franco Colapinto no ahorró elogios: "Es una locura total"

El piloto argentino Franco Colapinto destacó la histórica consagración del piloto salteño Luciano Benavides en el Rally Dakar y valoró su actuación como una muestra de perseverancia y carácter, tras la ajustada definición que lo tuvo como ganador.

En una reciente entrevista, Colapinto calificó la actuación del salteño como “un Dakar espectacular” y remarcó la emoción de una definición que se resolvió en los últimos kilómetros de competencia. “Lo ganó en los últimos kilómetros. Una vez más demuestra que hasta que no se baja la bandera hay que creer y seguir empujando al máximo”, expresó.

El joven piloto también subrayó la magnitud del logro al recordar que Benavides se impuso por apenas dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, luego de 49 horas de carrera. “Es una locura total, creo que es el Dakar más parejo de la historia”, afirmó.

Rendido a los pies de Luciano

Además del aspecto deportivo, Colapinto resaltó el orgullo de que el triunfo haya quedado en manos argentinas. “Es un placer que sea argentino, que haya ganado y que haya demostrado la garra y la entrega que ponemos los argentinos en todo lo que hacemos”, señaló, y agregó que Benavides representa de gran manera al país y su identidad competitiva.

Finalmente, Colapinto le deseó un gran año deportivo al campeón del Dakar y expresó su esperanza de que pueda sostener este nivel en el Campeonato Mundial. “Ahora que gana el Dakar va a estar también competitivo en el Mundial. Ojalá que lo logre”, concluyó, al tiempo que se mostró ilusionado con su propio futuro en la Fórmula 1.

El posteo tras la consagración

Después de que se haya confirmado la victoria de Luciano Benavides en el Dakar, el sábado 17 pasado, Franco Colapinto escribió en las redes sociales del salteño.

“Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, escribió el piloto de Fórmula 1, que pasaba sus días en Reino Unido, donde se encuenta la fábrica de Alpine, con miras al inicio de la temporada de la máxima categoría.