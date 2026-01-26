El Gobierno está listo para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil con la oposición

El Gobierno nacional avanza en la definición de la estrategia para impulsar el proyecto de Ley Penal Juvenil, con el objetivo de debatirlo con la oposición y reunir los consensos necesarios para su aprobación en el Congreso.

En la Casa Rosada buscan unificar las distintas iniciativas presentadas sobre la materia y avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad. Si bien el presidente Javier Milei propone bajarla a los 13 años, en el oficialismo reconocen que el mayor nivel de acuerdo entre los distintos sectores hoy se concentra en los 14.

Desde el Ejecutivo admiten que el camino legislativo será complejo. Aunque la intención inicial es aprobar la norma en febrero, no descartan que el tratamiento se extienda durante el período ordinario que comenzará el 1 de marzo, debido a la limitada cantidad de sesiones previstas. El debate ya había tenido un antecedente en 2024 y en mayo de 2025 el proyecto obtuvo dictamen en Diputados, aunque perdió estado parlamentario al finalizar el período de sesiones.

En este contexto, el jefe de Gabinete Manuel Adorni resolvió incluir el tratamiento de la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias, con la idea de retomar el proyecto trabajado el año pasado, incorporando modificaciones propuestas por la Secretaría de Justicia. El Gobierno también evalúa sumar nuevas iniciativas vinculadas al tema.

Desde el oficialismo consideran que el debate cobró mayor centralidad tras el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, y destacan el impulso de dirigentes como Patricia Bullrich y el titular de Diputados, Martín Menem. Con un borrador casi listo, el Ejecutivo apunta a concluir la redacción en la primera quincena de febrero y avanzar con su tratamiento legislativo en las próximas semanas.