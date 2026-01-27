Asistencia a comunas por la crecida del río Bermejo

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, lleva adelante distintos operativos en el interior provincial para acompañar a más de mil familias afectadas por las inclemencias climáticas registradas durante los últimos 10 días.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, destacó que fueron 21 los municipios asistidos, mediante operativos desarrollados por vía terrestre, aérea y fluvial, en un trabajo coordinado para llegar a las zonas más afectadas con cada comuna.

Durante este período, se brindó asistencia en los municipios de La Caldera, Vaqueros, Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal, Metán, El Galpón, La Merced, Rosario de Lerma, Rivadavia Banda Sur, Isla de Cañas, Pichanal, Embarcación, General Güemes, Campo Santo, Río Piedras, Joaquín V. González, Urundel, General Ballivián, General Pizarro y Rivadavia Banda Norte.

Además, en articulación con la Dirección General de Aviación Civil, se realizaron dos operativos aéreos, uno destinado a familias de Tartagal y otro a Mosconi.

El objetivo fue garantizar la llegada de la asistencia a sectores de difícil acceso, aislados por la crecida del río Tonono y Bermejo.

En estos 10 días, para las más de mil familias asistidas, se entregaron más de 2.500 módulos alimentarios, más de 1.500 bidones de agua, unas 100 chapas para los casos que lo requerían y en los que era posible concretar la entrega, más de 400 camas, más de 500 colchones de una plaza y 30 de dos plazas, y 200 frazadas. Además de pastillas potabilizadoras de agua, prendas de vestir, pañales y calzados.

Asimismo, es importante destacar que se realizó el reabastecimiento de los CREC de Santa Victoria Este y Tartagal, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante la situación.