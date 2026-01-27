Martes negro en Salta: tres tragedias viales sacudieron la Ruta 34 y la 9/34

La mañana avanzaba con normalidad en distintos puntos del sur y norte salteño hasta que la Ruta Nacional 34 y el corredor 9/34 volvieron a convertirse en escenario de muerte. En menos de cuatro horas, tres personas perdieron la vida en accidentes ocurridos en tramos distantes entre sí, pero unidos por un mismo hilo: el tránsito intenso y las condiciones adversas sobre una de las vías más transitadas de la provincia, también denominada "Ruta de la Muerte".

El primer hecho de extrema gravedad se registró pasadas las nueve de la mañana a la altura del kilómetro 1502, en la zona de Lumbreras, entre esa localidad y el río Juramento. Allí se produjo un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Renault Sandero que circulaba con un tráiler.

Como consecuencia del impacto, una mujer murió en el acto, mientras que el conductor del automóvil resultó gravemente herido y fue derivado de urgencia al hospital Del Carmen de Metán. En tanto, el conductor y el acompañante de la camioneta resultaron ilesos.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el siniestro se habría desencadenado cuando la camioneta perdió el control e impactó de frente contra el vehículo de menor porte. Durante varias horas, la ruta permaneció cortada y luego fue habilitada en un solo carril, mientras trabajaron en el lugar bomberos, personal policial y peritos.Todavía no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de las personas involucradas.

Casi en simultáneo, otro episodio fatal se produjo más al sur, en Rosario de la Frontera, a la altura del kilómetro 921 de la Ruta Nacional 34. Allí, un motociclista perdió la vida tras colisionar violentamente contra una camioneta.

El impacto fue letal y, pese al rápido arribo de los servicios de emergencia, la víctima falleció en el lugar.

Según los primeros datos recabados, al momento del choque la zona se encontraba bajo una intensa lluvia, lo que habría reducido la visibilidad y complicado el estado de la calzada. Este factor climático es considerado clave dentro de las líneas de investigación que buscan reconstruir la mecánica del hecho. El tránsito permaneció restringido durante varias horas, mientras se realizaban las tareas periciales.

La secuencia de tragedias se completó durante la madrugada, cerca de las 6.35, en el extremo norte provincial. En Salvador Mazza, a la altura del Cementerio Municipal, un motociclista fue embestido por un colectivo de la empresa San Antonio mientras circulaba por la Ruta 34.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor del rodado menor murió en el lugar. Una ambulancia que transitaba por la zona rumbo a Tartagal se detuvo de inmediato y una enfermera constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Efectivos de la Policía de la Provincia aseguraron la escena y dieron inicio a las actuaciones correspondientes. El hecho generó conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la ruta, una traza que vuelve a mostrar su cara más cruda.

Las tres muertes, ocurridas en una misma mañana y sobre corredores estratégicos del territorio salteño, enlutó a toda la provincia. Las causas de cada uno de los siniestros continúan bajo investigación, a la espera de los resultados de las pericias oficiales que permitan establecer responsabilidades y reconstruir con precisión lo sucedido.

En lo que va de enero, ya fallecieron 14 personas en Salta como consecuencia de siniestros viales registrados en rutas y caminos de la provincia. La cifra refleja un promedio cercano a una muerte cada 48 horas, un dato que vuelve a poner en foco la gravedad de la situación y el impacto sostenido de los accidentes de tránsito.