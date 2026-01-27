Mentisan: ANMAT prohibió su venta y uso por no estar autorizado como medicamento

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ordenó la prohibición total del producto “Mentisan, ungüento mentolado. Industria Boliviana” en todo el país, al constatar que se comercializaba sin registro oficial y con indicaciones terapéuticas no autorizadas.

La ANMAT informó que, mediante la Disposición Nº 128/2026, se dispuso la prohibición del uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todos los lotes y presentaciones del producto identificado como “Mentisan, ungüento mentolado. Industria Boliviana”.

Según detalló el organismo, el producto se promocionaba con múltiples indicaciones terapéuticas. En su rótulo se lo presentaba como un remedio contra resfríos, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, concusiones, cortaduras, picaduras de insectos y labios rajados, además de señalar su uso como inhalante y analgésico para dolores reumáticos, neurálgicos y de cabeza. Incluso afirmaba no ser tóxico.

Sin embargo, tras el análisis correspondiente, ANMAT determinó que el producto debe ser clasificado como un medicamento, pero no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), requisito obligatorio para su comercialización legal en la Argentina. Esta irregularidad motivó la intervención de la autoridad sanitaria.

El organismo advirtió además que se desconoce la procedencia real del producto, así como las condiciones en las que fue elaborado y los controles de calidad a los que habría sido sometido. Esta falta de información impide garantizar su seguridad, eficacia y calidad, lo que representa un riesgo para la salud de los potenciales usuarios.

Con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios, ANMAT resolvió mantener la prohibición vigente hasta tanto el producto obtenga las autorizaciones correspondientes y cumpla con la normativa sanitaria nacional. Asimismo, recomendó a la población no utilizar el producto y consultar con profesionales de la salud ante cualquier duda o reacción adversa.

La medida es similar a la ocurrida en 2022 y 2025 donde también se prohibió el uso de la pomada, su distribución y comercialización en todo el territorio nacional.