Nadia Loza: “El Estado genera demanda, pero la elección final la hace el turista”

En un contexto de retracción del consumo y con fuertes planteos del sector turístico, la secretaria de Turismo de Salta, Nadia Loza, dialogó con El Tribuno sobre la temporada de verano, el impacto del informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los niveles de ocupación hotelera, la promoción del destino, la agenda de eventos y las inversiones en nuevos productos turísticos. También respondió a las críticas sobre el Tren a las Nubes y confirmó la convocatoria a una reunión con empresarios del sector mañana cerca del medio día.

¿Qué balance hace de la primera quincena del turismo en Salta y del informe de la CAME?

Se popularizó mucho ese informe de CAME que no menciona a Salta y, internamente, se malinterpretó como que Salta no figuraba porque estaba muy mal turísticamente. La realidad es que nunca se nos consultó a nosotros ni se hizo ningún contacto desde la Confederación para pedirnos datos parciales de la temporada. Hicimos el reclamo pertinente y nos explicaron que era un informe de tendencias, que no habían incluido a todos los destinos del país. Ya aclararon el tema y, de ahora en más, nos van a empezar a incluir en esas publicaciones.

Después de eso hicimos un corte parcial, aclaro que es parcial porque nosotros siempre hacemos el balance cuando termina la temporada y hoy estamos en plena temporada, con todo un calendario por delante de fiestas populares que sabemos que traccionan muchísimo. En ese corte parcial vimos que en los primeros 20 días de enero estamos en un nivel de ocupación similar al histórico de las temporadas de verano en Salta. Esta información es transparente y está disponible en los anuarios estadísticos que están subidos a internet.

El promedio ronda el 50% de ocupación, que es un promedio provincial. Hay realidades muy distintas: hoteles que están muy por encima de ese promedio y otros que están por debajo, incluso muy por debajo, y esas son las estructuras que hoy están más complicadas. Depende mucho de la categoría del hotel y del municipio. Hay municipios que vienen trabajando mejor que otros, en función también de lo que la gente busca en verano. Generalmente se consolidan destinos como Coronel Moldes, San Lorenzo, Vaqueros, La Caldera, y los municipios donde se desarrollan festivales, que generan picos de ocupación. En síntesis, lo de CAME ya se aclaró, pidieron disculpas, y el promedio provincial es similar al de otros veranos, entendiendo que hay sectores que están atravesando una situación más difícil.

¿Qué responde a los planteos de la Cámara hotelera, gastronómica y asociaciones, preocupados por el 35% de ocupación?

Vamos por partes. Nosotros hablamos con cada uno de los presidentes. Ellos no tienen un observatorio estadístico, sino que se basan en conversaciones con algunos empresarios y, a partir de un conjunto de opiniones, estiman esos niveles de ocupación. Por eso nos alarmamos y decidimos hacer este corte parcial con datos concretos.

Mientras el Estado Nacional se retrae y deja en manos del sector privado cuestiones que antes atendía, como Estado provincial no solo seguimos regulando, sino que seguimos invirtiendo recursos para generar mercados. El Estado salteño genera demanda, construye reputación de marca, capacita a los empresarios, facilita programas de calidad para mejorar la competitividad del destino, ordena la oferta. Esto no pasa en casi ningún otro rubro productivo.

Ahora bien, el Estado promociona el destino, regula y ordena, pero la elección final la hace el turista: dónde se aloja, qué operador elige, a qué precio, según el posicionamiento y la estrategia comercial de cada establecimiento.

Ellos cuestionan la promoción, los impuestos y la agenda de eventos. ¿Qué dice al respecto?

La agenda existe y es muy potente. Tenemos un calendario muy importante de fiestas populares, que hoy son grandes anclajes del viaje. Ya pasaron varios festivales, pero todavía quedan Molinos, los Corsos Color de Orán y Tartagal, Candelaria, Nimaná, Rosario de la Frontera, la Serenata a Cafayate y culmina con la Chichana en La Caldera. Además, queda por delante el Carnaval, que históricamente genera picos de ocupación.

En cuanto a la promoción, Salta es un destino que nunca dejó de promocionarse. Toda la planificación estratégica se sigue ejecutando. Antes, en enero ya no se promocionaba porque el trabajo se hacía previo a la temporada, pero hoy el mercado cambió: hay viajes de último momento y decisiones sobre la fecha. Por eso continuamos con acciones promocionales. Estamos en Córdoba, en la Costa Atlántica, hicimos una caravana de promoción en el norte argentino. La promoción es muy intensa.

Más allá de los ámbitos institucionales en los que nos reunimos Consejo Asesor de Turismo, directorio del Inprotur Salta somos un ministerio de puertas abiertas. De todos modos, mañana estamos convocando a una reunión con todo el sector para dialogar, escuchar inquietudes, repasar lo que se hizo y, si hace falta, ajustar o priorizar nuevos cursos de acción. Creemos que el diálogo es lo que le aporta valor al destino.

¿Puede afectar la pérdida de eventos deportivos como la visita de Los Pumas?

Todavía no tengo definido el calendario completo de actividades deportivas del año. Los eventos son itinerantes, buscan distintas plazas. Estamos trabajando con productores y distintas áreas del Gobierno para consolidar una agenda que le dé previsibilidad al sector. Esto se trabaja más desde la Secretaría de Deportes, así que no quiero dar una información que no tengo confirmada.

¿Qué opinión le merecen las críticas al Tren a las Nubes?

Creo que nuestra responsabilidad como salteños es cuidar el destino y hacer aportes en los ámbitos correspondientes. El Tren a las Nubes es un emblema del norte argentino y de todo el país, fue reconocido como Marca País y es una experiencia que integra a las comunidades de la Quebrada del Toro y la Puna. Además, es un ícono turístico que en los últimos años tuvo históricos niveles de ocupación. Este tipo de apreciaciones personales lo único que generan es daño al destino.

¿Es posible volver al recorrido original del tren?

El recorrido original tenía muchas dificultades. Hubo descarrilamientos y problemas con las vías, que no son jurisdicción provincial sino de Trenes Argentinos. Se hizo un relevamiento hace muchos años y se identificaron más de nueve frentes de obra, con costos impagables. Nación no estaba dispuesta a financiarlos. En una reunión de crisis surge la propuesta de recuperar el viaducto, que es la imagen icónica que todos quieren, y se implementa el sistema bus–tren–bus.

Este formato fue muy bien aceptado. El Tren a las Nubes hoy tiene mejores niveles de ocupación que antes. El recorrido original era espectacular, nadie lo niega, pero era muy cansador y mucha gente no lo quería hacer. Hoy la tendencia es a experiencias más cortas y dinámicas. Además, este nuevo formato genera un beneficio directo en las comunidades, porque el tren hace paradas y produce un derrame económico real. Las encuestas de satisfacción y el posicionamiento del Tren a las Nubes hablan por sí solas.

¿Hay un estancamiento en la renovación de atractivos turísticos?

No, para nada. El Estado provincial trabaja permanentemente para generar nuevos atractivos y productos turísticos. Son recientes obras muy importantes como la ampliación del Teleférico San Bernardo a la Ala Delta, las nuevas estaciones del tren en San Antonio de los Cobres, el parque, y también la ampliación del aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

Además, se pusieron en valor miradores, rutas paisajísticas, pueblos, y se trabaja de manera constante con el sector privado en la diversificación de productos para ese turista que ya conoce Salta, porque somos un destino con alta fidelidad. Tenemos un catálogo de más de 100 experiencias vinculadas a aventura, naturaleza, gastronomía y la Ruta del Vino. Estamos desarrollando una aplicación de senderos con más de 42 recorridos georreferenciados, la Ruta de la Empanada, el programa gastronómico Kilómetro Cero, que incluso fue solicitado como modelo en otras provincias.

Entendemos el enojo de algunos empresarios en un contexto macroeconómico complejo, con retracción del consumo. Por eso mañana queremos sentarnos, dialogar, repasar el plan y, si hace falta, ajustar. El trabajo en equipo es lo que hoy necesitamos.

¿Cuándo será la reunión con el sector y quiénes participan?

La ministra está haciendo la convocatoria y ya habló con los presidentes de las asociaciones. La reunión será mañana, probablemente cerca del mediodía o un poco más tarde. El objetivo es seguir en diálogo permanente, porque entendemos que ese es el camino.