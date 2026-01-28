Analizan llevar la muestra de arte wichi a la Casa de Salta

El periodista Gabriel Levinas escribió, el 26 de enero del presente año, un artículo periodístico en un portal de noticias porteño sobre la cancelación, en la semana pasada, de una muestra wichí en el Palacio Libertad.

Hablamos acá del emblemático edificio de la Ciudad de Buenos Aires, antiguo Palacio de Correos y Telégrafos, que primero fue el Centro Cultural Néstor Kirchner y que, en la presente gestión del Gobierno nacional, se convirtió ahora en el Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento; un espacio gestionado por la Secretaría de Cultura de la Nación.

El año pasado fueron seleccionados artistas de nuestra provincia para participar en dos importantes encuentros culturales que celebran el arte indígena y sus expresiones contemporáneas en Buenos Aires. En la Primera Bienal de Arte Indígena, que tiene lugar en el Pabellón de las Bellas Artes, y en la exposición "Sueños y Visiones" del Palacio Libertad, para que se exhiban obras que reflejan la identidad, la cosmovisión y la sensibilidad de los pueblos originarios del norte argentino. Los artistas son de Misión Chaqueña, de Embarcación, de Santa Victoria Este, de Tartagal; todos del Chaco salteño.

Pero no pudieron llegar a esta exposición, las autoridades de Cultura de la Nación la suspendieron y con pocos argumentos.

"La muestra del sexto piso había sido planificada con suficiente antelación. A los artistas se les solicitó contratar seguros, trasladar las obras y se habían contratado montajistas para el armado. Sin embargo, el viernes anterior al montaje, previsto para el lunes siguiente, se les comunicó que la exposición quedaba levantada. No se brindaron explicaciones claras ni formales sobre los motivos de la decisión", escribe Levinas.

Cualquiera de los destinos del norte provincial están a más de 300 km de Salta. Más los 1600 que nos separan de Buenos Aires, hace que uno se imagine la "movida" para juntar a la gente, para que traigan sus obras y conseguir los recursos, que también gestionaron desde Cultura de la Provincia.

Habría que tener buenas razones para suspender tanto esfuerzo. Acudimos de vuelta al texto del periodista porteño que asegura que ante la insistencia periodística por conocer las razones, la respuesta fue que la muestra "no encuadraba dentro del perfil del Centro Palacio Libertad". Se pregunta qué significa exactamente ese "encuadre". "Lo que sí resulta evidente es que las mismas autoridades que ahora la descartaban habían considerado previamente que la muestra merecía realizarse allí, hasta que —según se informó— una orden superior determinó su cancelación", expone.

"El mundo redondo", de Reynaldo Prado.

La exposición complementaria suspendida, que no encuadra con la gestión de Cultura de la Nación, se llama "Sueños y Visiones", con las siguientes obras salteñas seleccionadas: Tótem y cortina, de Alejandra Martínez; PañO de Chaguar Wichí, de Analy Villagra; Cerámica, de Candela Mendoza; Cuadros Chaguar, de Dora Fernández; Pintura Wichí (Frutos del Monte), de Emilia Ferreyra; Lechuza, de Francisca Mendoza; Mujer Wichí Cerámica / Leña, de Julia Guerra; Pinturas, de Miguel Ángel Cuellar; Pintura Wichí El Monte, de Reynaldo Prado; Pintura Vida Wichí, de Sara Díaz; Tótem madera 3 máscaras, de Sergio Simplicio; Sirenas de Chaguar (x4), de Florentina Mendoza; y PañO de Chaguar, de Virginia Garrido.

La selección, el acompañamiento y la llegada del arte wichi a Buenos Aires fue posible gracias al acompañamiento de la Municipalidad de Tartagal, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta, la Secretaría de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Turismo y Deportes, Solar Inti, Casa de Salta y diversas organizaciones culturales que impulsan la promoción del arte con identidad territorial. Toda una política de Estado provincial que chocó con el "encuadre" de Nación.

Se debe aclarar que la Primera Bienal de Arte Indígena se realizó normalmente en la Universidad Católica Argentina, una institución sin vínculo alguno con definiciones políticas, y con la misma calidad artística que iba a exhibirse en el Palacio Libertad. La única diferencia es el espacio institucional que gestiona Nación fue el que decidió suspender la exposición de los artistas indígenas del norte.

El Tribuno consultó a funcionarios del área y dijeron que el Gobierno de la Provincia está analizando y gestionado que estas obras, que están ya en Buenos Aires, se expongan en la Casa de Salta, en CABA. Porque se debe decir que los artistas wichi tenían la esperanza de vender sus obras ya que ellos provienen de la región Chaco, y cuentan con muy pocos recursos e ingresos. Cuando el Palacio Libertad les clausuró su arte se les vino el mundo abajo. Ahora tienen una nueva esperanza en la Casa de Salta.

Aunque salga todo bien, por más que se logre montar la exposición en la Casa de Salta y quizás se llegue a vender todo; nada va a quitar ese efluvio a censura, a una nueva segregación estatal para con las comunidades indígenas y a una política de Gobierno nacional que "encuadra" al arte sin argumentos oficiales.

Mario Luna: "Niegan al pueblo originario como hacedores de cultura"

El director del Mercado Artesanal de Salta, Mario Luna, cuestionó duramente la suspensión de una muestra de arte de pueblos originarios y advirtió sobre una mirada “elitista” que, según afirmó, sigue negando a las comunidades indígenas como hacedoras de cultura. En diálogo con este medio, Luna expresó su malestar por la decisión de dar marcha atrás con una exposición ya programada y apuntó contra criterios oficiales que, a su entender, desconocen el valor artístico y patrimonial de las producciones del pueblo originario del Chaco salteño.

¿Son todos nuestros artistas del Chaco salteño?

Sí, son de Misión Chaqueña, de Embarcación, son de Santa Victoria Este, de toda la Ruta 34. Ahí está Dorita Fernández, que es una artista wichi; son muchos artistas todos conocidos. Estamos todos indignados porque las obras no estén, porque se haya dado marcha atrás, cuando ya tenían fecha y lugar, ya estaba asignado todo, y de golpe se suspende sin ninguna explicación válida.

¿La Provincia está gestionando la Casa de Salta?

Sí. Sé que el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Cultura, estuvo trabajando mucho para que esa exposición se ponga en el Palacio de Libertad. Ahora se está viendo que se monte en la Casa de Salta. Y además las autoridades salteñas están pidiendo las explicaciones a través de notas.

¡La falta de "encuadre" qué le parece?

Es que me parece terriblemente espantoso que digan eso, que hablen desde el arte occidental ¿qué es lo que están hablando? No me sorprende del Gobierno nacional. Básicamente es, de nuevo, negar a nuestro pueblo originario como hacedores de cultura, y en este caso de arte. Porque la Bienal estaba pensada en ser la primera de Arte de Pueblos Originarios, y es una pena que en esta época todavía se siga pensando de esta manera, negando el patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios.

Como dice Galeano: "no es arte, es artesanía"....

Exacto, tampoco nos explican, no entra en el perfil, no dicen nada. Para colmo la muestra fue convocada para una Bienal de Arte de Pueblos Originarios, porque ellos no considerarían que nuestros pueblos originarios no hacen arte. Lo que a mí me parece es que niegan que nuestros pueblos puedan hacer arte, y es por esa concepción elitista de pensar que solamente el arte es de Occidente. Acá está todo el mundo esperando que recapaciten y den marcha atrás.