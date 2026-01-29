Encontraron muerta a la joven argentina que buscaban en Los Ángeles y su hermano la despidió en redes sociales

La joven argentina Narela Micaela Barreto, de 27 años, que era buscada desde hacía más de una semana en la ciudad de Los Ángeles, fue hallada muerta en Estados Unidos, según confirmaron sus familiares. Barreto había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, cuando dejó de responder mensajes y llamados, lo que motivó la denuncia por su desaparición y el inicio de una intensa búsqueda.

Tras varios días sin novedades, familiares y amigos comenzaron a difundir el caso en redes sociales para pedir colaboración. A pocas horas de que la búsqueda se viralizara, los allegados confirmaron al medio TN que la joven había sido encontrada sin vida. Por el momento, se desconocen los pormenores de la investigación y no se informó oficialmente si se trató de un crimen o de una muerte por causas naturales.

Narela Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Había emigrado a Estados Unidos hacía dos años y actualmente trabajaba como camarera en la ciudad de Los Ángeles. Según relataron sus familiares, había viajado al país norteamericano en junio de 2024 para asistir al casamiento de una amiga y luego decidió quedarse a probar suerte.

Luego de conocerse la noticia, las redes sociales de la familia fueron cerradas. Sin embargo, su hermano, Santiago Pérez Barreto, publicó un emotivo mensaje de despedida en una historia de Instagram, acompañado por una foto familiar: “Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida. Te amo, descansá en paz, hermanita”.

También se expresaron otros familiares. Ayelén, una de las primas de Narela, compartió imágenes junto a la joven y un mensaje de despedida en redes sociales: “Volá alto prima, te voy a amar y recordar toda mi vida”. En publicaciones previas, había pedido ayuda para difundir el caso y reclamado respuestas de las autoridades estadounidenses ante la falta de información durante los días de búsqueda.

Fuentes vinculadas al consulado argentino en Los Ángeles confirmaron que tomaron intervención en el caso y que se encuentran en contacto permanente con el entorno cercano de la joven, a la espera de avances oficiales que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.