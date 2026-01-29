Cáncer de páncreas: científicos españoles lograron eliminarlo en un estudio con ratones

El cáncer de páncreas es un tipo de tumor que se origina cuando las células del páncreas proliferan de manera descontrolada, alterando los mecanismos normales de regulación del crecimiento celular y el mismo rara vez se detecta en fases iniciales, debido a la ausencia de síntomas específicos en las primeras etapas.

Los síntomas suelen manifestarse en fases avanzadas y se trata de uno de los tumores más agresivos del tracto digestivo, mientras que la proximidad del páncreas a estructuras vitales contribuye a su agresividad biológica y a la dificultad para establecer un diagnóstico precoz.

La buena noticia es que un nuevo estudio realizado en España genera esperanza luego que el director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas y presidente de honor científico de CRIS Contra el Cáncer, Mariano Barbacid, presentó los resultados de la investigación que sería un avance significativo en la eliminación de los tumores de páncreas.

El grupo de científicos determinó que una triple combinación terapéutica capaz de eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales y la estrategia se basa en la combinación de tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para que las células tumorales crezcan.

Los compuestos son: uno selectivo contra el oncogén KRAS (motor principal del cáncer de páncreas) y otros dos frente a EGFR y STAT3 -proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores- y la inhibición simultánea de estas tres dianas demostró ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

El estudio fue publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto y demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes, mientras que, luego de más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”, señaló el doctor Mariano Barbacid.