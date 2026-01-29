Juan Carlos Romero habló de la expulsión del Chaqueño Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas

El ex senador nacional por Salta Juan Carlos Romero se pronunció públicamente sobre la controversia que envolvió al Chaqueño Palavecino luego de su participación junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María. Lo hizo a través de un mensaje en la red social X, donde puso el foco en la inexistencia de la entidad que difundió un supuesto comunicado de expulsión del artista.

“Ya lo dijo Groucho Marx ‘que nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo’”, escribió Romero, para luego trazar un paralelismo con la situación del músico salteño. En ese sentido, sostuvo que Palavecino tampoco podría ser “expulsado de una asociación a la que nunca perteneció”, y agregó que, además, “parece que no existe”.

El ex legislador fue más allá y cerró su mensaje con una definición que apuntó directamente al respaldo social del cantante: “El Chaqueño Palavecino pertenece al pueblo y tal vez sea el mejor carnet de socio que uno puede tener”.

Un cambio de foco en la polémica

Las declaraciones de Romero se producen luego de que distintas investigaciones periodísticas confirmaran que la Asociación Federal de Raíces Criollas, entidad que habría anunciado la expulsión del Chaqueño, no tiene existencia legal ni registros institucionales formales. Según se estableció, la supuesta asociación funciona únicamente como una página de Facebook, sin personería jurídica ni antecedentes verificables.

El comunicado que desató la polémica fue difundido el lunes 26 de enero y rápidamente replicado por redes sociales y algunos medios, generando un fuerte debate cultural y político. Sin embargo, al analizar el origen de la página, se detectó que fue creada en 2017 bajo otro nombre y que recién el mismo día del comunicado cambió su denominación a Asociación Federal de Raíces Criollas.

Incluso, en publicaciones posteriores, los administradores de la cuenta realizaron mensajes irónicos que terminaron de exponer el carácter apócrifo del espacio, lo que llevó a relativizar el alcance real del supuesto pronunciamiento institucional.

La posición del Chaqueño

El propio Chaqueño Palavecino había puesto en duda desde un primer momento la existencia de la entidad que decía haberlo sancionado. En declaraciones públicas, pidió que se investigara si contaba con personería jurídica y sostuvo que no se sentía expulsado de ningún ámbito al que no perteneciera.

Además, defendió su decisión de compartir escenario con el Presidente y remarcó su identidad como cantor popular, sin banderas partidarias, subrayando que el folclore forma parte del patrimonio cultural del pueblo argentino, más allá de coyunturas políticas.