Condenados por abuso sexual infantil online

Dos hermanos fueron condenados en Salta por distribución y tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil. Los delitos salieron a la luz a partir de un reporte de la National Center for Missing and Exploited Children, una organización de protección infantil dedicada a encontrar niños perdidos, combatir la explotación sexual infantil y prevenir la victimización de menores.

La ONG se comunicó con las autoridades locales al detectar en usuarios salteños de Internet la existencia de material de abuso infantil. Luego de las tareas investigativas se llevó a cabo un allanamiento en el marco del cual se secuestró evidencia digital que permitió verificar que ambos acusados se encontraban vinculados a la actividad ilícita, la cual involucraba a menores de 13 años.

En un juicio abreviado del Plan de Oralidad, la jueza Paola Marocco condenó a uno de los imputados (22) a la pena de tres años de prisión condicional como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil.

El otro hermano (25) resultó condenado a un año y cuatro meses de prisión condicional por resultar autor de tenencia de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravada por la participación de menores de trece años de edad.

Ambos permanecerán en libertad por la modalidad de la condena pero deberán cumplir las reglas de conducta que les impuso la jueza durante tres años. Entre otras obligaciones, deberán abstenerse de usar estupefacientes.