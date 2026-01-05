Diego Sumbay sobre las inundaciones: "La gente demanda servicio, pero no paga impuestos"

A las obras públicas, ¿quién las tiene que hacer? Porque son seis barrios, de la zona sur, que están afectados justamente por ello...

Sí, la situación es la siguiente. Tuvimos una intensa lluvia el fin de semana, sábado y domingo, en la cual la zona más afectada es la zona sur, particularmente barrio El Nogalar 4, loteo Potrero de La Caldera y el paraje Wierna. Ingresó un brazo del río hacia ese lugar. Aproximadamente viven 30 familias, de las cuales 5 familias le ingresó en el patio, un poco en la casa, pero no tuvieron pérdidas materiales. Solo una familia, en la cual se le mojó la mercadería, colchón, frazadas y ropa. La Municipalidad fue y realizó asistencia. Es un lugar que está en una zona inundable, es un loteo ya de hace varios años atrás, en la cual la gente todos los años, cuando comienza la lluvia se inunda porque están a metros del río. En algunos años se hicieron trabajos de encauzamiento, y todos los años se hace trabajo de acondicionamientos de calles. No hay riesgo de vida para las personas, pero sí se ingresa el agua de las zonas de la calle, de la costanera.

Viendo el mapa satelital, es verdad que están muy pegado el río. ¿No hubo pedidos para que Recursos Hídricos haga alguna contención ahí?

Se presentó un proyecto que en algún momento estaba incluido dentro del plan de mínima, porque es un punto crítico. Pero bueno, el plan de mínima ya hace un par de años que ya no tenemos ese recurso disponible para hacer esa obra de encauzamiento y defensa. Nosotros hicimos obra hídrica, porque en realidad toda La Caldera está expuesta a los ríos y arroyos. Hicimos obra hídrica en zona norte, en zona centro, en La Calderilla. Se hizo un badén hace poco, se inauguró y funciona perfectamente, porque la gente de otros loteos cercanos pueden acceder, gracias a que ese badén funciona y se limpia. Con recursos municipales también se hizo hace poquito defensa en inmediaciones del puente de ingreso. O sea que, obras hídricas se hicieron. Cuando llega la lluvia, la naturaleza no mide e ingresa a los lugares donde son inundables, porque siempre el río ingresó por esos lugares. Esa es la situación. Nosotros hemos gestionado la máquina de la Provincia, de Recursos Hídricos y una máquina también que va a contratar la Municipalidad, porque para hacer los trabajos en ese lugar se requieren máquinas de gran porte, que no tenemos. Y estamos gestionando los recursos para hacer el trabajo.

Usted habló de "mala planificación urbana" de los loteos del sur...

Nosotros necesitamos que los loteadores regularicen su situación en cuanto a los certificados de no inundabilidad, en cuanto a la obra de infraestructura, para que nosotros también podamos gestionar las obras que necesitan esos sectores. Porque la realidad, lo que estamos viviendo ahora, es consecuencia de una mala planificación urbana de hace años. Todos los años, como dije, se hace un trabajo de encauzamiento, se hace un trabajo de acondicionamiento de calle. Nos queda pendiente hacer una defensa en ese lugar, pero si bien estaba puesto en el presupuesto de años anteriores, pero bueno, el presupuesto presupone que se va a ejecutar una obra, pero los recursos de provincia también son complejos y no podemos acceder. Pero no es que uno no tenga la voluntad de hacer la obra. Constantemente estamos solicitando, estamos pidiendo, haciendo los proyectos. Si bien, como dije, está contemplado dentro del presupuesto provincial, pero los recursos no están, porque el presupuesto se presupone.

Porque sale desde el Boletín Oficial del 2022 la construcción de la defensa...

Claro, se hicieron algunas defensas, pero como dije, son obras que se presuponen, pero que no se ejecutan por falta de recursos. No es que la plata está ahí y uno ejecuta.

Volviendo a los "loteos irregulares", El Nogalar, el 1, 2, 3 y 4 son loteos municipales.

Claro, ahí es donde se hizo la obra del baden. Ahí es donde se puede acceder al arroyo Guaranguay. Ahora aclaro, eso no fue en la gestión mía, eso fue en gestiones anteriores ¿Cuál fue la modalidad? Se habilita el loteo privado, se donan parte del remanente sobre el río a la Municipalidad. La Municipalidad, por la necesidad de la gente, otorga esos terrenos. Luego, la donación de calle del loteo privado la hace el Municipio, que la acepta. Y después el Municipio tiene la obligación de hacer el acondicionamiento. Es un arreglo para que la Municipalidad se haga cargo. Repito: eso no fue en la gestión mía. Ahora estamos pagando los platos rotos de arreglos de las gestiones anteriores. Cuando digo gestiones anteriores, me refiero a gestiones de Calabró, Mendaña, Escalera.

¿Porqué se habilitó un lugar que era inundable? ¿Por qué no se hicieron la obra en ese momento?

Los loteos privados tampoco hicieron una obra de infraestructura para reguardar la accesibilidad a sus loteos. De esta manera, el Estado está financiando loteos privados que no corresponden. O sea, poniendo recursos del Estado para abrir calles, recursos del Estado para acondicionar los accesos a los loteos privados.

¿Usted dice que la Municipalidad estaría bancando los desarrollos inmobiliarios privados?

Exacto. O sea, que fueron arreglos - convenios de las gestiones anteriores. Como se hizo donación de calle al Municipio y la aceptó en su momento, ya queda como responsabilidad del Municipio hacer los accesos. Y la gente, el que compra un terreno, que no tiene la culpa, en vez de reclamar al loteo, reclama al Municipio. En algunos casos, seducidos por el precio, compran a un precio barato, pero sin conocer estas situaciones de río y arroyo que están rodeados de loteos que no tienen certificado de no inundabilidad.

Bueno. Igualmente, habiendo gente ahí, hay que solucionar como sea, ¿o no?

Exacto. Ahora estamos abocados, como dije, a solucionar con la maquinaria que gestionamos Recursos Hídricos, y con la maquinaria que va a alquilar el Municipio. Estamos gestionando los recursos del Provincia también para poder cubrir los trabajos que hay que hacer ahora. Y vamos a solucionar e insistir también que los loteos regularicen para poder gestionar obra; esa es la situación.

En esos barrios que están nuevos, que son al menos seis, ¿vive la misma cantidad de gente que la que está en el pueblo?

No, son gente que decide tener una casa el fin de semana, en algunos casos viven ya en esos lugares, son loteos nuevos. Hay un nuevo desarrollo hacia ese lugar. El inconveniente que tienen es que todos los años crecen los ríos y arroyos y se necesitan obras faraónicas para poder evitar que los ríos o los arroyos entren a las viviendas.

¿Y esos lotes están pagando impuestos o no?

No, no están pagando porque en algunos casos todavía están en vía de legalización. No se puede recaudar, el nivel de recaudación es bajo y no se puede cubrirlo. Como dije, la gente demanda servicio, pero no paga impuestos.