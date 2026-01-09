PUBLICIDAD

9 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Registro Civil de Salta
Juventud Antoniana
Gimnasia y Tiro
Ley de Financiamiento Universitario
Colegio de Arquitectos
Crecimiento económico
Fondo Monetario Internacional
Salta

Fallas en la emisión de DNI complican la atención al público en el Registro Civil

Problemas del Renaper alteran el funcionamiento del organismo provincial.
Viernes, 09 de enero de 2026 01:24
La subsecretaría del Registro Civil, Fernanda Ubiergo expresó que se están registrando importantes complicaciones en la prestación del servicio como consecuencia de interrupciones reiteradas en el sistema nacional de emisión de DNI, administrado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Estas interrupciones, que no responden al funcionamiento ni a la responsabilidad del organismo provincial, provocan demoras, pausas frecuentes en la atención y acumulación de trámites, impactando en el normal desarrollo de las tareas en todas las oficinas del Registro Civil.

A esta situación se suman inconvenientes en el sistema de pagos de una entidad bancaria, que presenta fallas de manera recurrente y dificulta la finalización de los trámites, incluso en aquellos casos en los que el sistema de identificación se encuentra momentáneamente habilitado.

Frente a este contexto, Ubiergo, solicitó formalmente al Renaper la adopción de medidas urgentes que permitan garantizar la estabilidad del sistema nacional de documentación. Del mismo modo, se requirió a la entidad bancaria la pronta normalización del sistema de pagos, elemento clave para asegurar la continuidad del servicio.

Asimismo, se informa que se registra una demora considerable en la entrega de DNI y pasaportes, situación que ya fue puesta en conocimiento de los organismos nacionales correspondientes y que resulta ajena a la operatoria provincial.

 

Temas de la nota

