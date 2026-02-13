Avanzó la ratificación del acuerdo Mercosur-UE

Con el kirchnerismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo consiguió anoche aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el cual permitirá bajar aranceles de mas del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europea.

La iniciativa, que fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial que sucedió el 17 de enero en Asunción, cosechó 203 votos, 42 negativos y cuatro abstenciones.

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay.

El debate fue abierto por el diputado de Producción y Trabajo, Jaime Quiroga, dijo que este tratado "traerá beneficios para los que produzcan y sean capaces de exportar, implica un acceso preferencial mercado europeo para exportaciones sanjuaninas".

En el tratamiento del acuerdo, el peronismo exhibió sus divisiones ya que mientras el excanciller, Santiago Cafiero, se expresó en contra el ex ministro kirchnerista, Agustín Rossi, se expresó a favor de ratificar el acuerdo.