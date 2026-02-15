La quita salarial por enfermedad hace ruido y la CGT habla de paro

La cúpula directiva de la CGT adelantó para mañana una reunión en la que se tratará la posibilidad de llamar a un paro general para la semana venidera, en claro desacuerdo con la posible sanción de la Reforma Laboral, que comenzará a debatirse en Diputados, luego de la media sanción en el Senado.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del vidrio) decidieron adelantar el encuentro, que se llevará a cabo de manera virtual desde las 16, ante la postura de varios dirigentes, quienes apoyan una medida de fuerza.

De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, es posible que la central obrera convoque a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la Cámara baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19.

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 50 por ciento en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones.

Más allá de estas cuestiones, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo, mientras que desde el Gobierno ya mostraron un moderado optimismo para lograr la aprobación en Diputados sin modificaciones.

La oposición en alerta

Entre los bloques dialoguistas el artículo 44 que reduce los salarios entre 25 y 50% en caso de licencia por enfermedad o accidente tampoco cayó bien. Al rechazo del PJ y la izquierda a toda la ley, en las filas del PRO -aliado del Gobierno- el ítem es resistido.

"Desde el PRO queremos revisar las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral, especialmente en lo que respecta a aquellas vinculadas con la enfermedad, porque se podrían reducir los niveles de protección que hoy existen. Y lo mismo con el tema de las billeteras virtuales. No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario. Vamos a insistir en que exista libertad de elección y competencia real", dijo ayer Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo de Diputados.

Los doce diputados del bloque del macrismo no descartan votar a favor del proyecto en general y rechazar el artículo 44 en la votación en particular.

En las filas del radicalismo hay una opinión muy similar. El bloque de los seis legisladores de la UCR analiza este fin de semana no solo la efectividad del punto sino también su judicialización.