Un año del caso $Libra, la criptoestafa que sacudió al gobierno de Milei

El caso $Libra, uno de los hechos más resonantes de la gestión del presidente Javier Milei, cumplió ayer un año. A las 19.01 del viernes 14 de febrero de 2025, el mandatario publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda, pero minutos después, 44.000 personas en todo el mundo resultaron afectadas.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo algunas idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar descular la participación del mandatario y su entorno.

Para que la 'memecoin' tuviese repercusión y alcance a miles de usuarios, la publicación de Milei fue clave: presentó a $Libra como un "instrumento" para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como "rug pull" o "estafa de salida".

Al trascender este hecho, el Presidente borró la publicación, pero escribió otro posteo excusándose de haber apoyado "un supuesto emprendimiento privado" del que "no tenía vinculación alguna".

"Yo no lo promocioné, solo lo difundí", sostuvo Milei tras varios días en una entrevista televisiva.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales "por presunta estafa y asociación ilícita", que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total fueron 44.000 personas estafadas en todo el mundo. En Argentina, la Comisión $Libra confirmó que al menos hay 1.329 damnificados, al tiempo que en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en Nueva York, en un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".