VIDEO. “Llegar a Marte no es imposible”: la salteña Noel de Castro y el desafío de dejar a la Argentina en la historia

En una charla exclusiva con El Tribuno, Noel de Castro visitó la redacción y abrió su corazón para contar su presente, su recorrido y sus sueños. La brillante joven tiene 28 años, es de Salta Capital y actualmente vive en barrio San Luis. Hoy se proyecta como la primera astronauta argentina, habló en profundidad sobre su formación, su experiencia en Estados Unidos, su trabajo con el Gobierno nacional y el fuerte vínculo que mantiene con su familia y su provincia. También la emoción de volver a su tierra natal después de dos años de estar fuera del país.

¿Cómo avanza tu camino hacia el espacio?

Muchas gracias por invitarme y obviamente me encanta siempre venir a compartir a Salta, así que estoy feliz de estar acá. Hace dos años que no vengo a Argentina, estuve trabajando mucho en Estados Unidos, creciendo obviamente como profesional, terminé mi maestría en ingeniería aeroespacial, mis licencias que necesitaba y obviamente cada vez acercándome más a la industria espacial hasta que hoy llegué a la posibilidad de ser parte de una misión y obviamente que en ese camino tenía la misión de empezar a traer todo esto a Argentina, así que en estos dos años también trabajé mucho en una estrategia espacial para el país y eso es lo que hoy en día trabajo con el Gobierno argentino.

¿Cómo fue tu encuentro con el presidente?

Sí, la verdad que mucho tiempo apunté al presidente, quería llegar, quería contarle, no era una cuestión de contarle mi sueño, sino realmente traer un plan para el país que lo pueda compartir y que si podía servir, que él pueda probarlo y leerlo y entenderlo y la verdad que la primera vez que me encontré con él, que fue en Estados Unidos porque él pudo viajar para allá, fue buenísimo, me encantó, siento que es una persona que escucha mucho y eso es lo que más me impactó de él, sentarme y que escuche y que me pregunte y estar muy atento a lo que realmente venía haciendo esos dos años y que me mire a la cara y me diga, ok, yo te voy a apoyar porque siento que esto sí tiene un futuro y también quiero verlo en el país, así que la verdad que me encantó juntarme con él, todavía sigo en comunicaciones con él, trabajo con él y creo que es muy bueno empezar a difundir que la industria espacial tiene un futuro en Argentina, si bien ya tiene sus años, tenemos satélites argentinos, pero llegó un momento de una nueva era espacial, así que estoy muy feliz de tener el apoyo de él, que me haya escuchado y que siga siempre en contacto conmigo y apoyándome en todo lo que necesito.

¿Qué te sorprendió de él?

La verdad que es tranquilo, me senté con él y era una persona muy tranquila de escuchar, también obviamente que hablamos de cosas de la vida como para descontracturar.

¿De qué hablaron fuera de lo formal?

El presidente Milei me contó mucho de economía, yo la verdad es que siempre estuve en el lado de la ingeniería, la ciencia más dura y me pudo contar, en ese momento estaba escribiendo su libro que después presentó y me explicó en palabras muy fáciles lo que era la economía y eso también me sorprendió porque es una persona capaz de compartir un pensamiento o explicar algo que quizás es complejo para otra persona que no lo estudió y me enseñó, o sea en dos horas que pudimos hablar me enseñó de economía y eso me pareció espectacular.

Me pareció una persona muy humana, muy cercana, que escucha, que está ahí y que quiso conocerme más allá de lo que soy profesionalmente en el sentido de que cómo es tu familia, de dónde sos, conocerme a mí como persona y por qué estás haciendo esto y compartir esa pasión de que creo que tenemos todos los argentinos, que es amamos a nuestro país y siempre tenemos esa pasión y amor de ser argentino, como del fútbol, es como algo que tenemos interno que nos encanta y eso él también lo tiene. Y lo tiene demasiado marcado en él y todo el tiempo está resaltando eso y resaltando a todos los jóvenes que quieren también a Argentina de esa manera, de hecho me gustó mucho cuando se pudo juntar con Luciano y Kevin Benavides también que representan a Salta, entonces eso es lo que más me impresiona de él realmente, lo humano que es.

¿Cómo describiste Salta?

Bueno obviamente que para mí Salta es mi lugar para relajarme, es mi casa, acá está toda mi familia así que para mí es mi lugar de desconexión y siempre va a ser así, están mis amigos, es mi infancia, es donde mi sueño empezó también, entonces siempre lo describo así, es de donde surgieron todos los sueños y es hasta donde quiero traerlos.

¿Qué extrañabas de tu provincia?

Obvio, la comida salteña para mí es la mejor, las humitas, las empanadas, te juro el día que llegué lo primero que me comí fue una humita, o sea necesitaba recargarme de humita, así que nada, eso siempre.

¿Hace cuánto no venías a Argentina?

Sí, hace dos años. Me fui en mayo de 2024 y desde ahí no volví. Ahora tuve que regresar para renovar mis papeles para entrar a Estados Unidos, pero también aproveché para venir a Salta, estar con mi familia, desconectarme, así que estoy feliz de poder estar un tiempo antes de comenzar un año muy intenso de entrenamiento.

¿En qué consiste tu proyecto espacial?

Es una estrategia espacial. No se trata solo de tener astronautas argentinos, sino de formar parte de esta nueva era espacial comercial. Empresas como SpaceX están abriendo la industria. La idea es que Argentina pueda colaborar, producir, aportar conocimiento por ejemplo en agricultura espacial y también aprender desarrollo tecnológico. Es un intercambio. Además, realizar una misión nos permitiría adquirir conocimiento para compartir con otros países.

¿Cómo imaginás llegar al espacio?

Lo sueño todos los días. Me imagino el momento antes de despegar, con el traje puesto, esperando. Creo que ahí voy a decir “lo logré”. Ese es el momento más fuerte.

¿Vivís tu sueño día a día?

Sí, la verdad que sí. Todos los días aprendo algo nuevo, conozco gente nueva y veo cómo lo que se investiga en el espacio impacta en la Tierra. Es espectacular.

¿Cómo fue tu infancia?

Tuve una infancia muy feliz, aunque con muchas mudanzas por el trabajo de mi papá. Viví en Chile, Buenos Aires y Salta. Siempre me interesó la ingeniería y el espacio. Estudié ingeniería biomédica y luego encontré mi camino en la bioastronáutica. Cuando me probé un traje espacial supe que era esto lo que quería hacer.

¿Qué significa inspirar a otros?

Muchísimo. Yo tuve el apoyo de mi familia y eso es clave. Quiero transmitir eso. Hicimos un concurso por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y ver a una nena decir que quería ser como yo fue muy movilizante.

¿Qué te emociona profundamente?

Mi familia. Es lo más difícil estar lejos. Hubo momentos de sacrificio, de no poder ver a mis abuelos. Ellos me ven, me apoyan, rezan por mí. Eso me impulsa a seguir.

¿Cómo fue volver a Salta?

Hermoso. Volver, abrazar a mis padres, reencontrarme con mis amigos, es cargar energía.

¿Qué sigue ahora en tu camino?

Ahora me toca volver a Estados Unidos, el 5 de marzo, para empezar a prepararme para el entrenamiento oficial. Va a ser un año muy intenso. También voy a seguir empujando para que Argentina tenga una estrategia espacial aprobada y para que todo esto llegue al país.

¿En el marco del mes de la mujer que se aproxima, qué mensaje dejás?

Que no tengan miedo. Las mujeres ya somos parte de esta industria, pero falta animarse más. Somos capaces de todo lo que nos propongamos, así que siempre van a tener acá una mujer que las apoya.

¿La bandera salteña va al espacio?

Obvio, siempre. Para mí es muy importante mostrar mi provincia, así que la bandera salteña va a estar ahí arriba.

Con emoción, convicción y una mirada puesta en el futuro, Noel de Castro no solo construye su propio camino hacia el espacio, sino que también busca abrir una puerta para toda la Argentina. Desde Salta al universo, su historia ya inspira a toda una generación.