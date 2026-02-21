Noche de controles en Salta: secuestran pastillas sospechosas y detienen a un hombre con pedido de captura

Dos intervenciones de la Dirección General de Seguridad Vial, a través de la División Ejidos Municipales, marcaron la actividad preventiva de las últimas horas en la capital y alrededores. Los operativos dejaron como saldo el secuestro de comprimidos de origen dudoso y la detención de un hombre con orden de captura vigente.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 23.15, en la intersección de avenida Patrón Costas y Jaime Durán. Según el parte oficial, efectivos que patrullaban la zona observaron un automóvil Chevrolet Classic gris oscuro con dos ocupantes. Al aproximarse, percibieron un fuerte olor compatible con sustancia estupefaciente, por lo que hicieron orillar el vehículo en la banquina.

Durante la entrevista con el conductor, los uniformados advirtieron que intentaba ocultar un elemento entre sus prendas. Tras solicitarle que exhibiera lo que llevaba, el joven extrajo del puño de su campera una bolsa azul que contenía 46 comprimidos de colores verde, blanco y rosado con la inscripción “mentos”. En un primer momento manifestó que se trataba de caramelos de menta comprados en un comercio, aunque luego cambió su versión y señaló que eran “relajantes”, mostrándose nervioso y dubitativo.

El acompañante fue sometido a un cacheo superficial, sin que se encontraran elementos de interés. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se labró acta de procedimiento, se secuestraron las pastillas para su análisis y se notificó al conductor por tenencia simple de sustancias estupefacientes. Tras cumplir con la revisión médica y las diligencias de rigor en la dependencia especializada, recuperó la libertad, quedando citado a comparecer ante la Justicia en los próximos días.

En ruta 68

El segundo procedimiento tuvo lugar a las 11.30, durante un control vehicular sobre la ruta nacional 68, a la altura del kilómetro 175. Allí, el personal detuvo la marcha de un Volkswagen Fox con dos ocupantes. Al verificar la identidad de ambos en el sistema federal SIFCOP, se constató que el acompañante registraba un “código rojo”, es decir, una orden de captura inmediata vigente en el marco de una causa por violencia de género tramitada en la provincia de Catamarca.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a la demora del hombre y su traslado a la subcomisaría correspondiente para continuar con los trámites administrativos y legales. Desde allí se coordinó con la Justicia requirente para avanzar con las actuaciones pertinentes.

Ambos procedimientos se enmarcan en los controles preventivos que realiza la fuerza en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y dar cumplimiento a medidas judiciales vigentes.