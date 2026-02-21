El dólar se desploma y perforó los $1400: tocó el valor más bajo desde octubre del año pasado

El Gobierno se anotó la segunda victoria legislativa de este año, luego de que Diputados aprobara esta madrugada la reforma laboral. Aunque el proyecto deberá volver al Senado para su sanción definitiva, las acciones cerraron la semana con subas del 8% en la Bolsa porteña, el dólar tocó mínimos desde octubre del año pasado y el riesgo país volvió a tender a la baja.

En la última rueda de esta semana, el tipo de cambio mayorista cerró a $1375,97, lo que significó una caída diaria de $15,01 (-1,08%). La última vez que se registró una cifra nominal similar fue a mediados de octubre del año pasado, antes de las elecciones de medio término.

La misma tendencia se replicó en el dólar oficial minorista, en una rueda en la que la divisa estadounidense se debilitó a nivel global, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles generales de Donald Trump. En ese escenario, esta cotización terminó la semana a $1395 en las pizarras del Banco Nación, unos $15 menos frente al cierre anterior (-1,2%). Hace cuatro meses que no se veía un valor similar, un proceso que se da luego de acumular un retroceso del 5,7% en lo que va del año.

Los tipos de cambio financieros también operaron a la baja. El dólar MEP terminó en pantallas a $1402,08, equivalente a una caída diaria de $6,99 (-0,5%). El contado con liquidación (CCL) cedió $7,20 y cerró a $1439,75 (-0,5%).

Para Fernando Marull, economista de FMyA, hay tres factores que empujaron los dólares a la baja en las últimas semanas. En primer lugar, mencionó las liquidaciones del agro, que en lo que va del año promedian un ingreso cercano a los US$80 millones diarios. Segundo, hay una gran oferta financiera, luego de que se emitieran casi US$5000 millones entre colocaciones de deuda corporativa y provincial, a liquidarse en los primeros seis meses del año. Por último, las tasas de interés en pesos más elevadas, en torno al 3% mensual, incentivan al mercado a posicionarse en moneda local y esto reduce la demanda de dólares por cobertura.

“De todas maneras, seguimos sin poder descartar un rebote del dólar en marzo. En especial, si hay algún ruido internacional, si se produce algún conflicto social en la Argentina, o si el mercado se vuelca a cerrar el carry trade [estrategia que consiste en invertir en pesos, para más adelante dolarizar las ganancias]“, completó.

Por otro lado, el índice accionario S&P Merval avanzó 1,2% y cotizó en 2.873.248 unidades (US$1995 al ajustar por el dólar contado con liqui), poniéndole fin a la racha de números negativos que arrastraba desde que arrancó febrero. En el panel principal, se destacaron los papeles de Irsa (+8,3%), BYMA (+8,2%), Grupo Financiero Galicia (+4,7%) y Cresud (+4,3%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) cerraron en tendencia positiva, al igual que los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Irsa treparon 4,5%, seguidos por los de Grupo Financiero Galicia (+4,2%) y BBVA (+3,6%).

“El Gobierno se encamina a lograr la reforma laboral con un contundente apoyo parlamentario, su primera reforma estructural tras la elección legislativa. Luego de un 2025 desfavorable en el Congreso, el Gobierno consiguió un apoyo parlamentario muy contundente para una reforma estructural que se perfilaba muy desafiante. Políticamente, tanto el resultado como la forma en que se logró sientan las bases para la aprobación de futuras reformas clave”, analizaron desde Facimex Valores.

En cuanto al mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares rebotaron, luego de que este jueves cerraran la rueda a la baja. Los Bonares subieron 1,44% (AL41D) y los Globales lo hicieron hasta 0,84% (GD29D). Esto impactó positivamente en el riesgo país, índice que cedió cinco unidades y terminó la semana en 519 puntos básicos (-0,95%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“En el mediano plazo, tanto para valuaciones de acciones como de bonos en dólares, la clave será sostener la acumulación de reservas netas y las reformas pro oferta que den más dinamismo a la economía. Otro foco estará por el lado de si los dólares ‘del colchón’ finalmente comienzan a circular e impulsar el consumo y la inversión”, analizó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Fuente: La Nación