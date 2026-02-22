Central Norte empató ante Colón en Salta y no pudo despegar en su primera presentación como local

Tras la derrota por 1 a 0 frente a San Miguel en condición de visitante, Central Norte tenía este domingo su estreno como local cuando reciba a Colón de Santa Fe en el estadio Michel Torino, escenario de Gimnasia y Tiro de Salta, ante un muy buen marco de público. Sin embargo el cuervo solo pudo rescatar un punto al empatar sin goles con el sabalero.

Central necesita una victoria hacerse fuerte como local. P. Yapura

El conjunto azabache buscaba recuperarse rápidamente del traspié sufrido en la fecha anterior y necesitaba sumar de a tres para no perder terreno en el arranque del campeonato. El debut dejó sensaciones encontradas y el cuerpo técnico apostaba a hacerse fuerte en casa para comenzar a construir una campaña sólida. Sin embargo las sensaciones de Adrián "Polaco" Bastía no variaron y sigue sin encontrar la victoria.

El próximo domingo, ante Morón en condición de visitante, el cuervo tendrá una nueva posibilidad para sumar.

Así quedó la tabla de posiciones

Enfrente está el sabalero, que llega entonado tras un buen inicio de torneo. El equipo santafesino viene de imponerse 2 a 1 ante Deportivo Madryn en el estadio Brigadier Estanislao López, conocido como el “Cementerio de los Elefantes”, y buscará extender su racha positiva fuera de casa.

Hay un buen marco de público en el estadio de Gimnasia y Tiro donde hoy Central juega como local. P. Yapura

Se espera un duelo intenso, con dos equipos que necesitan consolidarse en las primeras fechas y que prometen protagonizar un encuentro atractivo en el Michel Torino.