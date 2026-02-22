Lo que dejó el temporal: un aluvión arrasó con una histórica bodega en Angastaco

Las lluvias registradas en las últimas horas complican no solo las rutas y las viviendas de cientos de salteños, sino que además afectaron las actividades laborales de muchos de ellos. Fue el caso del violento temporal provocó serios destrozos en la localidad de Angastaco y dejó como saldo la destrucción casi total de la tradicional bodega Acheral, un emprendimiento familiar con más de tres generaciones de historia.

Rubén Rivero, propietario del establecimiento, relató a El Tribuno que el jueves por la tarde un aluvión descendió desde la quebrada y arrasó con todo a su paso. “Perdí todo, desde el edificio para abajo: herramientas, vinos, depósito, moledora, prensa”, expresó con profunda tristeza.

La bodega pertenece a su familia desde hace tres generaciones y Rivero lleva más de 60 años trabajando allí. Más allá de las pérdidas materiales, destacó el fuerte impacto emocional que le produjo ver destruido el lugar al que dedicó su vida. “Hay un daño por el apego que tengo con la bodega”, lamentó.

El desastre también afectó al viñedo. “Hasta el viñedo quedó destrozado. Hay peligro de derrumbe, no podemos entrar a ver en qué estado está”, explicó, señalando que la estructura presenta riesgos que impiden evaluar con precisión los daños.

Ante la magnitud de lo ocurrido, Rivero adelantó que este lunes mantendrá una reunión con el jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho. “Vamos a ver cómo lo podemos resolver”, sostuvo, con la esperanza de encontrar algún tipo de asistencia que permita reconstruir parte de lo perdido.

El temporal volvió a golpear con fuerza en los Valles Calchaquíes, dejando no solo pérdidas económicas sino también historias familiares atravesadas por el esfuerzo y la tradición.