Salta registra 11 casos de chikungunya: equipos técnicos refuerzan acciones en Orán y Aguas Blancas

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, informa que, tras el cierre de la Semana Epidemiológica (SE) 6, la provincia de Salta registra un total de 11 casos confirmados de chikungunya.

Ante este escenario, un equipo técnico de la Dirección se trasladó a la ciudad de Orán y a la localidad fronteriza de Aguas Blancas para supervisar y fortalecer las actividades de vigilancia, el funcionamiento de los circuitos de notificación y las acciones de bloqueo focal ante casos sospechosos.



Situación Epidemiológica Actual

De acuerdo al último reporte oficial (SE 1 a SE 6/2026), los casos se distribuyen en cuatro departamentos de la provincia:

* Gral. San Martín: 7 casos (localidades de Tartagal y Salvador Mazza).

* Orán: 2 casos (localidad de Aguas Blancas).

* Anta: 1 caso (J. V. González).

* Rosario de la Frontera: 1 caso.

Durante la última semana se confirmaron cuatro nuevos pacientes (dos en Salvador Mazza y dos en Aguas Blancas), quienes presentaron síntomas característicos como fiebre, dolor articular intenso (artralgia), cefalea y mialgias. Todos se encuentran bajo investigación epidemiológica y con seguimiento ambulatorio.

Se recuerda que el departamento de Tarija enfrenta una alerta sanitaria por el avance del chikungunya y el dengue, con Bermejo como el municipio más afectado al registrar 43 casos positivos y más de 80 sospechosos, lo que derivó en la declaración de emergencia y el cierre temporal de la frontera con Argentina. En Yacuiba se confirman 12 contagios, mientras que Villa Montes reporta 2 positivos de chikungunya y 89 sospechosos de dengue, y Caraparí suma 2 casos confirmados.

Esta situación se enmarca en un contexto regional crítico liderado por Santa Cruz, que se consolida como el epicentro de la enfermedad en el país al superar la barrera de los 3,000 casos positivos y registrar 4 fallecidos hasta la fecha.

Acciones en Territorio

En la ciudad de Orán, el equipo de Salud mantuvo reuniones con referentes del hospital local, encabezado por la gerente Silvia Gutiérrez, autoridades municipales y el área de Control Nacional de Vectores. El objetivo fue coordinar estrategias conjuntas de respuesta rápida y evaluar la utilización del larvicida biológico BTI LIPBioc en las intervenciones territoriales.

Posteriormente, en el Puesto Sanitario de Aguas Blancas, se reforzó la importancia de la detección oportuna de síndromes febriles, especialmente dada la dinámica fronteriza con Bermejo (Bolivia). Se instó a los vecinos que transitan habitualmente por la zona de frontera a intensificar el uso de repelente.

Asimismo, en Salvador Mazza se intensificaron las búsquedas de positivos y se reforzó el sistema sanitario para garantizar los insumos necesarios para realizar los testeos y la atención de la comunidad afectada.

Pautas de Prevención para la Población

Para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, dengue y zika, es fundamental:

* Eliminar Criaderos: Realizar el descacharrado frecuente en patios y jardines. Tapar, dar vuelta o desechar cualquier objeto que pueda acumular agua.

* Uso de Repelente: Aplicarlo sobre la piel expuesta y la ropa, repitiendo la aplicación según las indicaciones del envase, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

* Protección en el Hogar: Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas, y proteger cunas y cochecitos con tul.

Importancia de la Consulta Temprana

Ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolor de cabeza, sarpullido o dolor retrocular, el Ministerio de Salud recomienda:

* Acudir lo antes posible al centro de salud u hospital más cercano.

* No automedicarse: El uso de aspirinas o ibuprofeno puede agravar el cuadro.

* Informar al personal médico si ha realizado viajes recientemente a zonas con circulación viral.

La detección temprana es la herramienta más eficaz para iniciar las acciones de bloqueo y evitar que la enfermedad se propague a otros miembros de la comunidad.

