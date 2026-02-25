Salud confirma brote de Chikungunya en la frontera con 30 casos: el epicentro se registra en Salvador Mazza

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que a la fecha se registraron 30 casos confirmados de fiebre Chikungunya en la provincia y confirmó la existencia de un brote en la zona fronteriza con Bolivia, con epicentro en la localidad de Profesor Salvador Mazza.

El coordinador de Epidemiología, Francisco García Campos, detalló que de los 18 casos detectados en Salvador Mazza, solo 4 presentan antecedentes de viaje a Bolivia, mientras que 14 se encuentran bajo investigación. “Considerando la cercanía con la frontera y la circulación activa en localidades vecinas como Yacuiba, podemos afirmar que estamos ante un brote en la región fronteriza Argentina-Bolivia”, señaló el funcionario.

Trabajo territorial y control del vector

Desde el inicio de la semana, equipos del Programa de Vectores trabajan de manera articulada con los municipios de Salvador Mazza y Aguaray en la eliminación de criaderos, aplicación de BTI en recipientes no removibles y apoyo técnico a los equipos de salud locales para mitigar el impacto del virus.

Asimismo, se realiza un apoyo técnico intensivo en Joaquín V. González, donde se investiga el origen del caso detectado mediante toma de muestras y tareas de campo.

Distribución de casos por departamento

De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Epidemiología, la distribución de los 30 casos confirmados en el territorio provincial es la siguiente:

Departamento General José de San Martín (20 casos):

Salvador Mazza: 18 casos

Tartagal: 2 casos

Departamento Orán (7 casos):

San Ramón de la Nueva Orán: 2 casos

Aguas Blancas: 5 casos

Departamento Rivadavia (1 caso):

Rivadavia Banda Sur: 1 caso

Departamento Anta (1 caso):

Joaquín V. González: 1 caso

Departamento Rosario de Lerma (1 caso):

Campo Quijano: 1 caso

Diferencias con el dengue y síntomas de alerta

García Campos explicó que, si bien los síntomas iniciales son similares a los del dengue —fiebre alta, dolores musculares y rash cutáneo—, la chikungunya se caracteriza por un dolor articular incapacitante que afecta principalmente grandes articulaciones como hombros, rodillas, cadera y codos. “Los pacientes suelen llegar encorvados a la consulta debido a la intensidad del dolor”, describió.

Recomendaciones y prevención

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de la responsabilidad ciudadana, especialmente ante los desplazamientos hacia zonas con circulación viral.

“Instamos a quienes viajen a países vecinos o a áreas con circulación activa a utilizar repelente de forma permanente. Es vital que, al regresar, si presentan cualquier síntoma febril, no se automediquen y acudan de inmediato al centro de salud más cercano”, indicaron.

Se recomienda especialmente a mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y personas con enfermedades reumáticas o artrosis evitar viajes a zonas afectadas, ya que constituyen grupos de mayor vulnerabilidad ante posibles complicaciones.

Finalmente, ante las recientes lluvias e inundaciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor, el Aedes aegypti, se solicitó a la población revisar patios, desagües y recipientes, y descartar cualquier objeto que pueda acumular agua, por más pequeño que sea.