Murió un conductor en un choque sobre la ruta 5

Una nueva tragedia vial volvió a golpear a la provincia. Un hombre murió tras perder el control de su utilitario e impactar contra un camión con acoplado sobre la ruta provincial 5, en cercanías a la localidad de Las Lajitas, ayer, por la mañana.

El siniestro se registró alrededor de las 8.50 a la altura de Finca Yaku, a unos 20 kilómetros antes de llegar al mencionado municipio. Por causas que se investigan, un vehículo utilitario Peugeot Partner blanco colisionó contra el lateral de un camión Mercedes Benz LS 1632 con acoplado, perteneciente a una empresa de transporte.

De acuerdo con el informe preliminar, el camión circulaba en sentido Las Lajitas-Lumbreras cuando el utilitario, que lo hacía en dirección contraria, habría tocado la banquina, perdió el control e impactó contra el lado derecho del acoplado. Como consecuencia del violento choque, el conductor del rodado menor, un hombre mayor de edad, falleció en el lugar, en el acto.

Tras el impacto, el camión quedó sobre la calzada ocupando ambos carriles y el utilitario quedó apostado en la banquina.

El conductor del transporte de carga, de 52 años y domiciliado en Jesús María, provincia de Córdoba, fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Tras el hecho, se dispuso el corte total de la Ruta Provincial 5, tanto en la intersección con la Ruta Provincial 30 como en el sector del siniestro, mientras trabajaban peritos, personal policial de la Sección de Seguridad Vial Apolinario Saravia, Bomberos y el médico legal.

Según se informó, el sector no contaba con señalizaciónvial visible, ni alcance de señal telefónica. Se supo que por las noches, la zona se torna oscura ya que no hay iluminación adecuada.

Estadísticas que preocupan

Con este fallecimiento, ya son 7 las víctimas fatales en siniestros viales registrados en lo que va de febrero en la provincia de Salta. Y en lo que va del año la cifra asciende a 22 víctimas fatales.

Especialistas en Seguridad Vial insisten en que muchos de estos siniestros son evitables si se toman medidas de prevención y se respetan las normas de tránsito.

Entre las principales causas que se repiten en las estadísticas están: la alta velocidad, la falta de uso de elementos de seguridad como el casco o el cinturón y la circulación bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Por eso, remarcan la necesidad de conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad, usar siempre casco o cinturón, evitar distracciones al volante como el uso del teléfono celular, no manejar tras haber ingerido alcohol y realizar el mantenimiento adecuado del vehículo, como medidas clave para reducir las tragedias en las rutas y calles de Salta.