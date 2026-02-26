PUBLICIDAD

26 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

“Esta reforma fortalece el federalismo ambiental”, dijo Flavia Royón sobre la Ley de Glaciares

“Cuidar los glaciares es, ante todo, cuidar el agua de los argentinos", dijo la senadora nacional salteña.
Jueves, 26 de febrero de 2026 21:15
La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, afirmó que la Ley 26.639 es necesaria y que la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua no está en discusión. “Cuidar los glaciares es, ante todo, cuidar el agua de los argentinos. No podemos dar discusiones ambientales de espaldas al interior productivo ni desconociendo el rol que la Constitución le reconoce a las provincias sobre sus recursos naturales”, sostuvo.

Señaló que el debate está en la aplicación de la norma, especialmente en el ambiente periglacial y en determinar qué formaciones cumplen efectivamente función hídrica. “No implica un retroceso en la protección ambiental, sino una mejora en la calidad institucional de la norma”, afirmó, y agregó: “La defensa del agua y el cuidado de nuestros glaciares deben ir de la mano del respeto por las autonomías provinciales. No hay verdadera política ambiental sin federalismo”.

Finalmente, explicó que la modificación busca mayor precisión técnica y evitar prohibiciones generales sin sustento científico. “Sin desarrollo no hay protección ambiental posible. Esta reforma representa un paso hacia una legislación más clara, equilibrada y eficaz, que protege de manera efectiva el recurso hídrico estratégico de la Argentina, brinda previsibilidad y reafirma el compromiso con un desarrollo sostenible y verdaderamente federal”.

