Preocupación en Aguas Blancas ante la explosión de dengue y chikungunya en Bolivia

La frontera norte de Salta atraviesa horas críticas que trascienden lo estrictamente sanitario para convertirse en un conflicto de soberanía y gestión federal. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, lanzó una durísima advertencia dirigida a la Casa Rosada: calificó a la región como una “frontera de cuarta” para el Gobierno nacional, denunciando un estado de abandono absoluto mientras los casos de chikungunya y dengue estallan del lado boliviano y se filtran hacia Argentina a través de los masivos “tours de compras”.

El foco del contagio: Bermejo y el factor humano

La situación epidemiológica en el país vecino es, por estas horas, alarmante. Según los datos oficiales proporcionados por Zigaran, en la localidad de Bermejo (Bolivia), espejo de Aguas Blancas, ya se confirmaron 70 casos positivos y se sospecha de más de 300 contagios latentes. El panorama se agrava al mirar hacia Santa Cruz de la Sierra, donde la crisis ya se cobró tres vidas y los infectados se cuentan por miles.

El análisis técnico de las autoridades locales es contundente: el vector no es solo el mosquito Aedes aegypti, sino también la movilidad humana.

El vector comercial: los “tours de compras”, que llegan desde distintos puntos del país (se detectó incluso un caso en San Luis vinculado a este trayecto), actúan como difusores.

La mecánica del brote: el visitante cruza, es picado por un mosquito infectado en Bolivia y regresa a su municipio de origen, trasladando el virus en su torrente sanguíneo antes de manifestar síntomas.

Denuncia federal: “Chile cierra, Argentina permite”

La crítica de Zigaran hacia el Ministerio de Salud de la Nación apunta a la asimetría en el control fronterizo. El interventor comparó la rigurosidad de Chile, que bloquea pasos ante la detección de un solo espécimen, con la permeabilidad de Salvador Mazza y Aguas Blancas.

“Tanto Salvador Mazza como Aguas Blancas, para la Nación, somos fronteras de cuarta y nos tratan como tales”, sentenció el funcionario, cuestionando que no se haya dado lugar al pedido de restringir temporalmente los tours de compras para frenar la escalada viral.

Guerra por los recursos: el “no” a las vacunas para Bolivia

La precariedad del sistema sanitario regional quedó al desnudo con un pedido inusual: autoridades de Bolivia solicitaron a Aguas Blancas la donación de 10.000 vacunas contra el dengue. La respuesta de Zigaran fue un “no” rotundo, basado en la economía de la escasez.

Costo y cupo: las vacunas son onerosas y el stock provincial está estrictamente direccionado a ciudadanos argentinos de rangos etarios específicos.

Soberanía sanitaria: “Tienen que pedirle a su presidente que les provea las vacunas, no al nuestro”, manifestó, marcando un límite ante la presión asistencial que suele recaer sobre los hospitales públicos de Salta.

Medidas locales: carnaval suspendido y prevención

Pese al contexto adverso, Aguas Blancas mantiene un conteo bajo de solo dos casos confirmados, aunque el municipio se prepara para un posible pico la próxima semana, tras el período de incubación posterior a los carnavales. Como medida de choque, se confirmó la suspensión de los festejos de carnaval en la jurisdicción para evitar aglomeraciones con ciudadanos bolivianos.

Desde enero se intensificaron las tareas de descacharrado y fumigación. Sobre esto último, Zigaran reconoció un componente “psicológico”: aunque especialistas advierten sobre la inmunidad del mosquito al insecticida, la fumigación brinda una percepción de acción municipal necesaria para la tranquilidad de los vecinos.