Suspendieron el juicio contra la “narcomodelo” Martina Oliva y Gustavo Tolaba: pasó al 24 por una licencia médica

El juicio seguido contra Martina Oliva y su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba, acusados por el transporte de marihuana desde Orán a la ciudad de Salta, fue suspendido y reprogramado para el próximo 24 de este mes. La decisión fue adoptada a raíz del pedido de licencia médica de uno de los miembros del tribunal de juicio, lo que obligó a postergar el inicio del debate.

La causa, conocida públicamente como el caso de la “narcomodelo”, investiga una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba bajo una estructura jerarquizada y con roles definidos. Mientras Oliva y Tolaba optaron por enfrentar un juicio oral y público, otros integrantes del grupo ya fueron condenados mediante acuerdos de juicio abreviado.

Foto de archivo

Condenas a integrantes de la banda

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dictó penas de hasta siete años de prisión contra tres integrantes de la asociación narcocriminal liderada por Tolaba y Oliva. La investigación determinó que la organización se dedicaba al transporte y comercialización de marihuana entre el norte provincial y la capital salteña.

El 28 de octubre de 2025, los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriela Elisa Catalano condenaron a José Burgos a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de seis millones de pesos, dinero que iba a ser utilizado para pagar la droga incautada. En el mismo fallo, Roberto Carlos Leiton fue condenado a cuatro años de prisión por transporte de estupefacientes agravado y resistencia a la autoridad.

Posteriormente, el 25 de noviembre, el juez Juárez Almaraz condenó a Benjamín Michel Delgado a siete años de prisión por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y resistencia a la autoridad.

Condenas previas

Otros dos implicados ya habían sido condenados con anterioridad. El 11 de septiembre, Juan Alberto Romero recibió una pena de seis años de prisión por transporte agravado y resistencia a la autoridad. En tanto, Ángela Cuenca acordó una condena bajo la modalidad de arresto domiciliario, debido a que tiene a su cargo tres hijos menores, uno de ellos con discapacidad.

En todos los casos intervino el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal coordinador del distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

El rol de los líderes

De acuerdo con la acusación fiscal, Gustavo Tolaba y Martina Oliva eran los líderes de la organización. Ambos decidieron ir a juicio oral y público, que será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, con fecha prevista para febrero de 2026.

La investigación, que demandó cerca de tres meses, permitió establecer que la banda operaba bajo la modalidad de convoy, con un “coche puntero” y otro vehículo que transportaba la droga. Oliva no solo acompañaba a Tolaba en los viajes, sino que cumplía un rol clave en la coordinación logística y financiera, incluyendo el manejo de pagos y transferencias millonarias.

Fuga y persecución

La causa se inició en febrero de este año, tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el acceso a la ciudad de Salta, en la zona del ex peaje Aunor. Al intentar interceptar a los sospechosos, se produjo una persecución que superó los 180 kilómetros por hora y se extendió por rutas provinciales y jujeñas.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo que transportaba la droga arrojaron los paquetes de marihuana. El automóvil fue finalmente abandonado en una finca de Jujuy, donde se concretaron varias detenciones, mientras que otros involucrados fueron capturados en los días y meses posteriores. En el procedimiento se secuestraron 15 kilos de marihuana.

Una estructura aceitada

Según la fiscalía, entre octubre de 2024 y fines de enero de 2025 la organización realizó al menos 31 viajes con cargamentos de marihuana. La mayoría de los envíos tenían como destino la vivienda de Burgos, quien aguardaba con el dinero para concretar las operaciones.

Al profundizar la investigación, la auxiliar fiscal Altamirano explicó que las pesquisas comenzaron a partir de un informe presentado en noviembre por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, basado en datos aportados por un informante anónimo que señalaba a Tolaba y Oliva como jefes de la banda.

Tolaba era el encargado de negociar la droga con proveedores en la zona de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. Oliva, proveniente de una familia de comerciantes de Orán, tenía a su cargo el manejo de las finanzas, los pagos y las transferencias a los transportistas. El Ministerio Público Fiscal destacó que en las cuentas familiares de Oliva se detectaron transferencias millonarias provenientes de Burgos.

En la estructura criminal, Cuenca colaboraba en la comunicación entre los vehículos que transportaban la droga y los que “barrían” la ruta, mientras que Leiton y Romero se turnaban como transportistas y nexo con los proveedores.

Quién es Martina Oliva

Martina Oliva era conocida en el ambiente del modelaje y llegó a presentarse como candidata por Salta para Miss Universo. En Orán también es reconocida por su actividad comercial, ya que es propietaria de un local de carteras y ropa y de una parrillada. En sus redes sociales se mostraba activa, posando con marcas de lujo como Dior y Dolce & Gabbana, una imagen pública que contrastó con el rol que, según la Justicia, cumplía dentro del entramado narco.