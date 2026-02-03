El femicidio de Dalma Bataches llegará en marzo al primer jurado popular de Salta

Por primera vez en su historia judicial, Salta aplicará el sistema de Juicio por Jurado para esclarecer un crimen de extrema gravedad social: el femicidio de Dalma Salomé Bataches, una joven de 22 años y madre de una niña de 3 años. El proceso marcará el debut operativo del juzgamiento ciudadano en la provincia y se desarrollará durante la primera semana de marzo.

El cuerpo de Dalma fue hallado el 18 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía, en una zona donde la joven pernoctaba debido a su situación de calle. De acuerdo con la acusación fiscal, la víctima atravesaba un contexto de extrema vulnerabilidad y exclusión social, y fue golpeada y asfixiada en un lugar apartado para impedir cualquier posibilidad de auxilio.

El acusado es Víctor Manuel Márquez, de 21 años, oriundo de Misiones, quien también se encuentra en situación de calle y presenta un consumo problemático de sustancias. Actualmente permanece alojado en la Alcaidía General, imputado por un delito que, de ser probado ante el jurado popular, podría derivar en una condena de prisión perpetua.

Lugar del hallazgo del cuerpo de Dalma Salomé Bataches, abajo del puente de Santa Lucía. Foto: archivo El Tribuno

Audiencia preliminar y avance del proceso

En cumplimiento de la Ley 8478, el juez Guillermo Pereyra presidió este martes 3 de febrero la audiencia preliminar que formaliza el camino hacia el primer juicio por jurado en Salta. Durante la jornada, se sentaron las bases procesales que permitirán avanzar hacia el debate oral con participación directa de ciudadanos.

Las partes estuvieron representadas por la fiscal Luján Sodero, mientras que la defensa técnica estuvo a cargo de los defensores oficiales Nicolás Anuch y Karina Peralta. En la audiencia, cada parte expuso su teoría del caso y presentó las pruebas que serán sometidas a la valoración del jurado popular.

Tras el análisis, el magistrado admitió los testimonios y las pericias ofrecidas, habilitando así las actuaciones necesarias para iniciar la etapa de selección de jurados.

Sorteo de jurados y resguardo del proceso

Con la prueba ya definida, el juez Pereyra ordenó a la Oficina de Juicio por Jurado (OfiJu Jur) el sorteo de 70 ciudadanos potenciales, conformado por 35 mujeres y 35 varones.

Para resguardar la integridad del proceso, se dispuso que las identidades de los ciudadanos sorteados permanezcan bajo estricta reserva, garantizando su seguridad e imparcialidad al momento de decidir sobre un caso de alta sensibilidad social.

Próximos pasos: notificación y selección final

En los próximos días, personal de la oficina judicial notificará personalmente a cada uno de los ciudadanos sorteados. Este contacto tendrá tres objetivos centrales:

1. Informar sobre las cargas públicas y las garantías legales que implica integrar un jurado.

2. Asistir en la carga del formulario de preguntas previo a la audiencia de selección.

3. Detectar posibles impedimentos o causales válidas de excusación.

Posteriormente, se llevará a cabo la audiencia de selección, de la cual surgirá el jurado definitivo, compuesto por 12 titulares y 4 suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de escuchar el debate, evaluar la prueba y emitir un veredicto.

Un hito institucional

La implementación del Juicio por Jurado en este caso asegura el cumplimiento del mandato constitucional de participación popular en la administración de justicia, incorporando la mirada ciudadana en decisiones penales de máxima gravedad.

El femicidio de Dalma Salomé Bataches no solo será juzgado, sino que marcará un antes y un después en el sistema judicial salteño, inaugurando una nueva etapa en la forma de juzgar los delitos más complejos y sensibles.