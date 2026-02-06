PUBLICIDAD

21°
6 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: tras el temporal en Metán, varias zonas de la provincia con alerta meteorológica

El aviso rige desde la madrugada del sábado e incluye ráfagas fuertes, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.
Viernes, 06 de febrero de 2026 19:22
Foto: Javier Rueda
Una alerta amarilla por tormentas rige sobre la ciudad de Salta y gran parte del Valle de Lerma, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante las próximas horas. El fenómeno forma parte de un sistema inestable que ya generó precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Lluvias en Salta y el temporal en Metán

El meteorólogo Edgardo Escobar señaló en diálogo con El Tribuno que, durante la jornada, las tormentas se concentraron en la zona norte, especialmente en Vaqueros y La Caldera, mientras que en la ciudad se registraron lluvias en sectores como Ciudad del Milagro.

También indicó que el temporal que afectó a Metán se disipó momentáneamente, aunque no se descarta que vuelvan a generarse tormentas en las zonas bajo alerta.

Alerta amarilla para Capital y alrededores

Zonas afectadas de 18 a 00 del sábado:

  • Capital

  • Cerrillos

  • Guachipas

  • La Viña

  • Zona baja de Chicoana

  • Zona baja de La Caldera

  • Zona baja de Rosario de Lerma

  • Zona montañosa de Cafayate

Alerta amarilla de 18 a 6 del sábado:

  • Valles de Cachi

  • Valles de Cafayate

  • Valles de Chicoana

  • Valles de La Caldera

  • Valles de La Poma

  • Valles de Molinos

  • Valles de Rosario de Lerma

  • Valles de San Carlos

Alerta amarilla 18 a 6 del sábado

  • Anta

  • General Güemes

  • La Candelaria

  • Metán

  • Rosario de la Frontera

  • General José de San Martín

  • Yunga de Iruya

  • Yunga de Orán

  • Yunga de Santa Victoria

  • Rivadavia

Alerta naranja para el sábado

Zonas afectadas de 18 a las 00:

  • Capital

  • Cerrillos

  • Guachipas

  • La Viña

  • Zona baja de Chicoana

  • Zona baja de La Caldera

  • Zona baja de Rosario de Lerma

  • Zona montañosa de Cafayate

Alerta naranja de 18 a 6:

  • Pre Puna de Iruya

  • Pre Puna de Orán

  • Pre Puna de Santa Victoria

Continúa la alerta amarilla para Metán

En el sur provincial, departamentos como Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera también permanecerán bajo alerta amarilla en dos franjas horarias: de 6 a 12 y de 18 a 6 del día siguiente. Allí se prevén tormentas de variada intensidad, con lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El tiempo para esta semana

En cuanto a las temperaturas, el fin de semana tendrá un leve descenso. Para este sábado las marcas oscilarán entre 17°C y 26°C, mientras que el domingo se prevé un rango de 18°C a 27°C.

La próxima semana continuará con tiempo inestable y temperaturas templadas: el lunes se espera una máxima de 31°C, el martes 26°C, el miércoles 30°C y el jueves nuevamente cerca de los 30°C

