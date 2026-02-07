Golpe comando de mecheras en un súper de Santa Lucía: robaron mercadería por $1,5 millones

Un audaz robo protagonizado por un grupo de mecheras sacudió la tarde del viernes en la zona oeste de la capital salteña. Cuatro mujeres, acompañadas por una niña que presuntamente utilizaban como pantalla, ingresaron de forma organizada al supermercado "Super Limpito", ubicado sobre avenida Solís Pizarro al 2950, en el barrio Santa Lucía, y sustrajeron mercadería valuada en aproximadamente un millón y medio de pesos.

El hecho ocurrió cerca de las 19.20 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Según relató el propietario damnificado, Diego Astún, de 33 años, las mujeres llegaron caminando por la avenida Solís Pizarro desde el sector oeste y fueron filmadas metros antes del ingreso mientras comenzaban a separarse entre ellas para simular que no estaban juntas.

"Las tenemos grabadas desde afuera. Se separan y entran de forma individual, haciéndose las que no venían juntas. Una vez adentro abren bolsos y empiezan a vaciar las góndolas con total impunidad. Se nota que tienen mucha cancha y que están organizadas; para ellas seguramente esto es un trabajo", señaló el comerciante.

Modus operandi

Las imágenes muestran cómo, a partir de las 19.21, ingresan una tras otra cuatro mujeres con bolsos de grandes dimensiones y bandoleras negras. Según la descripción aportada, la primera, rubia, vestía remera negra, short de jean, zapatillas Adidas blancas con franjas negras y llevaba un bolso blanco; la segunda, de tez morocha, usaba remera verde, short de jean, zapatillas rosadas y rodete, también con bolso blanco; la tercera, una joven delgada con remera rayada blanca y negra y jeans, ingresó con una niña de la mano y portaba una bandolera negra; mientras que la última llevaba campera azul, remera verde, jeans, bandolera negra y un bolso beige.

Tres de las cuatro sospechosas, en acción.

Dentro del local se distribuyeron por distintos pasillos y comenzaron a seleccionar productos específicos, principalmente de primeras marcas.

"Buscaron las cosas más caras, las que más le cuestan al bolsillo de la gente. Vale aclarar que no robaron alimentos, ni productos de necesidad básica", explicó Astún.

Entre algunos de los artículos sustraídos se encuentran shampoos L'Oréal Elvive, Pantene y Dove, desodorantes Rexona y Axe, detergente Magistral, tinturas para cabello Hadibell, desinfectantes Cif y dentífricos Colgate y Oral B.

Revisión de cámaras

El hecho fue detectado por los empleados encargados de cada sector, quienes advirtieron que las góndolas comenzaron a vaciarse en cuestión de minutos, cuando ese stock debería durar toda la jornada.

"Los encargados se fueron dando cuenta en el momento porque los productos empezaron a desaparecer rápidamente. Se manejaban muy inteligentemente, como un comando ya organizado para hacer estas operaciones seguido", sostuvo.

Tras verificar las grabaciones, el comerciante logró identificar la maniobra aproximadamente a las 20.45. Luego compiló las imágenes y videos necesarios para radicar la denuncia formal. Tomó intervención la comisaría de La Lonja y la Fiscalía de la Delegación Penal de San Lorenzo.

Apuntaron a productos de primeras marcas.

El propietario cree que la mercadería robada podría ser destinada a la reventa en ferias informales o a través de manteros, por lo que aseguró que se encuentran revisando redes sociales y realizando averiguaciones para detectar la aparición de los productos.

Se sospecha que las autoras serían de barrios cercanos y que sería poco probable que trasladaran la mercadería en transporte público; además, no se descarta apoyo externo.

Piden prevención y seguridad

El súper ya había sufrido hurtos menores, aunque su dueño destacó que este fue un robo altamente organizado. También expresó preocupación por el riesgo que enfrentan los comerciantes de la zona y pidió medidas de prevención. "Me parece de suma importancia que se proceda. Con toda la información que brindamos sí se puede encontrar a las responsables. Estamos corriendo riesgo todos los comerciantes de la zona que hacemos las cosas con mucho empeño, la verdad", finalizó. Para aportar datos sobre el robo comunicarse al 3874840036.