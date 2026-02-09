Buscan reflotar un esquema de "ley de lemas" para las próximas elecciones

Todo parece indicar que, en Salta, este será un año de fuertes debates proyectados hacia una configuración de poder con miras a las elecciones generales del año que viene. En la Legislatura provincial, aún de receso, los pasillos se preparan para el vértigo de lo que serán los debates en la sesiones ordinarias de marzo, pero aún faltando tres semanas para el inicio del período legislativo, el clima se anticipa con mucha efervescencia desde esta misma semana.

Por fuera de la estructura, la caja de resonancia de los intereses políticos comenzó agitar frenéticamente sus parches en las últimas horas con dos proyectos de alto impacto: una sustancial reforma a la ley electoral y otro cambio a la ley de tolerancia cero para el alcohol al volante.

La primera buscará reflotar los frentes y alianzas para sumar votos a los partidos políticos en las próximas elecciones generales y la segunda, intentará disminuir las penalidades para las personas que conduzcan con hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Sorpresivos y desconcertantes

Tan sorpresivos como desconcertantes, los proyectos que ya ingresaron por mesa de entrada a la Cámara de Diputados el pasado 4 de febrero con las firmas de los legisladores autores y adherentes, sin dudas provocarán una reacción inmediata en todo el arco político opositor.

La primera resulta, una modificación sustancial a la ley electoral de la provincia que permitirá entre otras cosas la conformación de frentes y alianzas dentro de los partidos políticos, una suerte de retorno a la ley de lemas, que sin las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), buscará su argumentación en la participación democrática de todos los sectores partidarios que sumarán sus votos a los candidatos más votados de cada partido.

"Cuando se trate de frentes o alianzas electorales, se acumularán los votos obtenidos por todas las listas postuladas por los partidos políticos que los integren, proclamándose electa la fórmula que, dentro del frente o alianza electoral que hubiere obtenido el mayor número de sufragios, resulte la más votada" señala una de las modificaciones más notables dentro del proyecto.

El proyecto del oficialismo es abarcativo mas allá de la reforma electoral e incluye la elección de gobernador, legisladores e intendentes.

El proyecto de ley presentado propone modificar varios artículos clave de la Ley Electoral 6444, vigente desde hace décadas. Aunque no introduce cambios visibles en la forma de votar para el ciudadano común, la iniciativa plantea una transformación de fondo en el sistema de conteo de votos y asignación de cargos, con impacto directo en la dinámica política y partidaria.

Esta es la principal novedad

La principal novedad aparece en la forma de definir al ganador. Mientras la ley vigente establece que resulta electa la fórmula que obtiene la simple mayoría de los votos, el nuevo texto dispone que "los sufragios se computarán por frente o alianza electoral. En ese esquema, se sumarán los votos de todas las listas que integren un mismo espacio político y se proclamará ganadora la fórmula más votada dentro del frente que haya obtenido la mayor cantidad de sufragios".

El proyecto también establece que en relación a la elección de intendentes "se aplicará el mismo sistema electoral previsto para gobernador y vicegobernador", replicando la lógica de frentes y acumulación de votos también en el ámbito municipal.