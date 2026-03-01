PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Finalissima
Atentado a la AMIA
Caso Nahuel Gallo
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Caso Nahuel Gallo
Conflicto en Medio Oriente
Rosario Central
Rosalía
Caso de las turistas francesas
Asamblea Legislativa
Finalissima
Atentado a la AMIA
Caso Nahuel Gallo
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Caso Nahuel Gallo
Conflicto en Medio Oriente
Rosario Central
Rosalía
Caso de las turistas francesas
Asamblea Legislativa

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

VIDEO. Expectativa por posible liberación de Nahuel Gallo

Familiares de los presos en El Rodeo I, aseguraron que sus parientes dieron la noticia, aunque todavía no hay información oficial.
Domingo, 01 de marzo de 2026 18:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Según videos difundidos desde el interior del penal El Rodeo I, los presos aseguran que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y considerado preso político por organizaciones internacionales, habría sido liberado. 

Notas Relacionadas

En las grabaciones se lo escucha a él y a otros internos decir a sus familiares que Gallo fue excarcelado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en Argentina.

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información proviene únicamente de las versiones y videos que circulan desde el penal. 

 

 

La difusión de estos clips ocurre en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una ley de amnistía. En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.

La familia de Gallo y el Gobierno argentino habían mantenido reclamos constantes por su liberación durante más de un año.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD