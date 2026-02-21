Nahuel Gallo, fuera de la amnistía chavista

La ONG Foro Penal informó ayer que alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento, dado que solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026. Uno de los excluidos sería el gendarme argentino Nahuel Gallo

En una rueda de prensa, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque también hay civiles dentro de este grupo.

Subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron "acusadas de delitos que no cometieron" y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley entre 1999 y 2026.

Por tanto, Romero pidió la liberación de todos los presos políticos, que son más de 600 según Foro Penal, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

Romero aseguró que Nahuel Gallo "en ningún lado de la amnistía está incluido" y destacó la presencia de la suegra del gendarme en la conferencia.

Quince años afuera

El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, criticó que hay "15 años completamente por fuera" de la ley, lo que a su juicio desconoce que "la persecución y prisión política ha sido continua".

En este sentido, señaló que en la ley de amnistía se hace una "especie de selección indebida y bastante arbitraria de momentos y meses en específicos", en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

Himiob precisó que si se suman los meses incluidos en la ley no llegan a más de 20, cuando, criticó, se suponía que debía abarcar el período de 1999 y 2026.

Por otra parte, indicó que hay 2.742 personas que "de manera inmediata se ven amparadas por la amnistía", ya que fueron detenidas entre 2024 y 2025 en el contexto de crisis política, un período incluido en la ley.