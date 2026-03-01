PUBLICIDAD

18°
2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
reforma de la Carta Orgánica
Perspectiva de Género
Femicidio de Natalia Cruz
guerra en medio oriente
Conflicto Irán - Israel
Nacionales

Fuerte cruce entre Milei y Grabois: “Se enojó el oligarca disfrazado de pordiosero"

El diputado de Unión por la Patria apareció en el recinto con un cartel que decía: “Líbranos del mal”.
Domingo, 01 de marzo de 2026 22:27
El presidente Javier Milei apuntó este domingo contra el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, a quien tildó de “oligarca vestido de pordiosero”.

En medio de sus críticas a los opositores, a los que tildó de “delincuentes” y “chorros”, Milei cuestionó directamente al líder del Frente Patria Grande y sostuvo: “Parece que se enojó el oligarca vestido de pordiosero”.

El diputado de Unión por la Patria había llegado al recinto con una insignia que decía ‘Líbranos del mal’ en la previa del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Luego, durante el discurso del jefe de Estado, Grabois fue parte del grupo de opositores que abuchearon y criticaron a los gritos el mensaje del Presidente.

