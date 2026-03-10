EEUU destruyó embarcaciones iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz y aumenta la tensión

El ejército de Estados Unidos destruyó varias embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas navales cerca del Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo. La operación fue confirmada por el Comando Central estadounidense (CENTCOM) en medio de la creciente tensión militar en la región.

Según el comunicado oficial, las fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples buques iraníes, incluidos 16 minadores, durante un ataque realizado el 10 de marzo en las cercanías del estrecho, una zona clave que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico.

“Fuerzas estadounidenses eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, indicó el comando militar estadounidense.

El organismo acompañó su comunicado con un video en el que se observan ataques contra varias embarcaciones en el mar, seguidos de explosiones que destruyen los barcos. Las imágenes muestran proyectiles impactando contra los objetivos y columnas de humo elevándose desde los buques alcanzados.

La acción se produjo después de que Washington denunciara que Irán estaba intentando desplegar minas navales para amenazar el tránsito marítimo en esa vía estratégica para el comercio mundial de energía.

El presidente estadounidense Donald Trump había advertido previamente que cualquier intento de minar el estrecho tendría consecuencias militares y aseguró que algunas de las embarcaciones implicadas ya habían sido destruidas por las fuerzas estadounidenses.

Un punto clave para el petróleo mundial

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo circula diariamente por esa ruta marítima, utilizada por países del Golfo para exportar crudo hacia Asia, Europa y América.

Por ese motivo, cualquier intento de bloquear o minar ese paso genera preocupación en los mercados energéticos y en la seguridad marítima internacional.

Escalada del conflicto

La destrucción de estas embarcaciones ocurre en el marco de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que en las últimas semanas incluyó ataques contra instalaciones y activos navales iraníes en distintas zonas.

Analistas advierten que un conflicto abierto en el Estrecho de Ormuz podría afectar el comercio global y provocar fuertes subas en el precio del petróleo.