11 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
Liam Payne
Paulo Dybala
Luciano Castro
Pareja de baile
Cámara de Senadores
Flow
Aerolíneas Argentinas
Torneo Apertura 2026
Conflicto en Medio Oriente
Irán
Internacionales

Irán atacó buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y apuntó al Aeropuerto de Dubai

Había personas heridas en Dubai, donde otros misiles fueron interceptados por la defensa antiaérea.
Miércoles, 11 de marzo de 2026 19:23

Irán atacó por lo menos a tres barcos comerciales hoy en el Estrecho de Ormuz y apuntó contra el Aeropuerto Internacional de Dubai, informaron medios internacionales.

Dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales.

Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, según comunicó la Oficina de Medios de Dubai.

Misiles interceptados

También, los sistemas de defensa antiaérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU) respondieron a una amenaza de misiles, habían anticipado anteriormente las autoridades, según un cable de la agencia de noticias Xinhua, que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Dentro de este contexto, las autoridades instalaron a los residentes a permanecer en lugares seguros y a seguir los canales oficiales para recibir advertencias y actualizaciones.

Irán cumplía así con su amenaza de adoptar respuestas “proporcionadas e inmediatas” si Estados Unidos emprendía ataques contra su infraestructura, como lo advirtiera el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. 

