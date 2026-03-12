Alarma por el mal estado de las rutas en la provincia

El problema de las rutas nacionales y provinciales destrozadas es de vieja data en Salta. Incluso, todos recordarán que hace poco más de una década, con el Fondo de Reparación Histórica se simuló la pavimentación de rutas claves para la producción, como son la nacional 16 y la provincial 5, pero solo fue eso, un simulacro que jamás se materializó. Con el tiempo, el alto tránsito y las lluvias de este verano en especial, esas rutas están literalmente destruidas, intransitables, logrando paralizar el trabajo y la producción en la provincia.

Desde la Sociedad Rural Salteña lanzaron un fuerte comunicado al respecto: "Queremos expresar nuestra profunda preocupación por el estado actual de las rutas provinciales y nacionales. En las últimas semanas, las intensas lluvias han dejado aún más en evidencia la debilidad estructural de varios de nuestros corredores viales, fundamentales para la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia. Actualmente existen dos puentes con serio riesgo de derrumbe, ubicados sobre la Ruta Nacional 16 y la Ruta Provincial 5. De concretarse el peor escenario, gran parte de la producción y de la población del departamento Anta podría quedar aislada, con las graves consecuencias económicas y sociales que ello implicaría. Solicitamos a las autoridades competentes una rápida intervención en estos casos urgentes y, al mismo tiempo, que se impulsen de manera sostenida los trabajos necesarios para la reconstrucción y el fortalecimiento de la infraestructura vial de nuestra provincia. Garantizar rutas seguras y transitables es fundamental para el desarrollo, la producción y la integración de todos los salteños".

Se recomienda evitar la zona de las rutas nacional 16 y provincial 5 si no es necesario. El tránsito es lento y peligroso, con tareas de reparación activas pero superadas por la magnitud de los daños.

Las Rutas Nacional 16 y Provincial 5 en el este de Salta hoy presentan cortes y serias dificultades de tránsito debido a inundaciones, socavones y daños estructurales severos tras las intensas lluvias recientes, afectando el acceso al departamento de Anta. El estado de la ruta nacional 16 es crítico, especialmente entre El Galpón y El Tunal. Se reportó un socavón a la altura del arroyo Matorras, permitiendo el tránsito solo por media calzada en ciertos sectores. Además, hay máquinas trabajando en bacheo entre el km 665 y 694. La ruta Provincial 5 también se presenta con corte total en Las Hacheras debido a la erosión y desplazamiento del puente.