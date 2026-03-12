Operaron al diputado Pelli tras la agresión sufrida en Tucumán

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli fue operado este jueves luego de la brutal agresión que sufrió durante un operativo solidario en la localidad tucumana de La Madrid, una de las zonas más afectadas por las inundaciones que golpean a la provincia.

La diputada nacional Soledad Molinuevo confirmó que el legislador debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la fractura del tabique nasal provocada por el cabezazo que recibió durante el incidente. "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", señaló la legisladora en una conferencia de prensa, donde también relató que Pelli perdió mucha sangre tras la agresión y permanecía muy dolorido.

El hecho ocurrió cuando el diputado participaba de un operativo de asistencia a las familias damnificadas por el temporal que afecta a gran parte del territorio tucumano. Durante la actividad fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, un militante vinculado al peronismo, quien en medio de una discusión le propinó un fuerte cabezazo que le provocó una herida en la zona del tabique nasal.

El ataque se produjo sobre la ruta nacional 157, en inmediaciones de La Madrid, al sudoeste de Tucumán, una de las localidades más castigadas por las lluvias que comenzaron el domingo pasado y que provocaron severos daños en distintos puntos de la provincia.

Tras el episodio, el agresor fue detenido por la policía y puesto a disposición de la Justicia. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo confirmó el arresto a través de un mensaje en la red social X, donde además repudió el ataque.

"La policía procedió a la detención del agresor para que la Justicia avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan", expresó el mandatario. Jaldo también condenó el episodio.