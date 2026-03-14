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Deportes

Central Norte empató sin goles ante Los Andes

Los dirigidos por el "Polaco" Bastía se miden ante el conjunto de Lomas de Zamora desde las 14 buscando su primera victoria 2026.
Sabado, 14 de marzo de 2026 14:31
Foto: Gentileza prensa de Central Norte

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Los Andes y Central Norte igualaron 0 a 0 por la quinta fecha de la Primera Nacional en un encuentro con pocas situaciones de peligro. El equipo local tuvo una leve ventaja en la posesión del balón con el 52%, frente al 48% del conjunto salteño, aunque ninguno de los dos logró generar remates al arco.

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Durante el segundo tiempo se produjeron varias modificaciones. En Los Andes ingresaron Juan Manuel Vázquez por Tomás Blanco y Mario Galeano por Camilo Viganoni. En Central Norte, en tanto, Tiago Taobas reemplazó a Franco Vedoya en busca de mayor dinamismo en el ataque.

Con este resultado, Los Andes se ubica en el puesto 13 de la Zona A, mientras que Central Norte queda en la posición 15. En la próxima fecha, el conjunto de Lomas de Zamora visitará a Ferro el sábado 21 de marzo en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry.

 

 

Central Norte vs. Los Andes: minuto a minuto

 

 

 

 

 

 

 

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