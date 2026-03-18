VIDEO. Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

El astro argentino Lionel Andrés Messi continúa haciendo historia a cada día que pasa y alcanzó un nuevo hito en su carrera: llegó a los 900 goles como jugador profesional.

El delantero de 38 años cruzó un zurdazo bajo luego de combinar con el lateral Sergio Reguilon para poner al Inter Miami en ventaja por 1-0 ante el Nashville, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

De sus 900 goles oficiales, el argentino convirtió 115 con la Selección argentina, habiendo marcado 13 de ellos en Copas del Mundo.

El primer gol de su carrera fue picando la pelota por encima del achique de arquero rival, el primero de mayo de 2005 en un triunfo ante el Albacete, jugando para el Barcelona y a sus 17 años.

Con el correr de las temporadas llegaron tantos de todos los tipos: de zurda, de derecha, de cabeza, de penal, de tiro libre, apenas uno de chilena e incluso uno con la mano, hasta llegar a la histórica cifra de 900 tantos, 21 años después de su primer grito.

Habiendo debutado con el Barcelona el 16 de octubre de 2004 y manteniéndose como jugador del club hasta mediados de 2021, lógicamente fue en el “Culé”, el club de su vida, donde Messi convirtió más goles.

Con la camiseta del Barcelona marcó un total de 672 goles en 778 partidos, entre los que se pueden destacar un tanto de cabeza ante el Manchester United para sentenciar el título en la UEFA Champions League de 2009, otro gol ante el United en la final de la Champions de 2011, que sentenció un título, y dos goles contra equipos argentinos en la última instancia de los Mundiales de Clubes: de pecho ante Estudiantes en el último minuto, en 2009, y de volea ante River, en 2015.

Habiendo conseguido el increíble récord de 91 goles en un año calendario en 2012, el argentino ganó seis Botas de Oro al máximo goleador de las principales ligas de Europa entre 2010 y 2019, ocho trofeos Pichichi al máximo goleador del fútbol español, entre 2010 y 2021 y fue el máximo goleador de la Champions League en seis oportunidades, ocupando el segundo lugar en el listado histórico de la competencia, con 129 tantos.

A mediados de 2021 continuó su carrera en Francia, siendo incorporado por el Paris Saint-Germain y disputando dos temporadas, en las que convirtió 32 goles, para llegar en 2023 al Inter Miami, donde ya lleva convertidos 81 tantos.

Además, en la Selección argentina acumula 115 gritos. Consagrado como el máximo goleador del seleccionado, con 61 goles de ventaja frente al delantero Gabriel Batistuta, Messi es también el máximo goleador sin contar amistosos, con 63 tantos, y el máximo artillero en Mundiales, al contar con 13 goles.

De sus 13 tantos a nivel mundialista, siete llegaron en la última edición. En Qatar 2022, Messi fue el capitán del equipo, convirtió ante Arabia Saudita y México, en la fase de grupos, frente a Australia en octavos, a Países Bajos en cuartos y a Croacia en semifinales, para sentenciar el tercer Mundial conseguido por la Selección con un doblete en la final, frente a Francia.

El gol número 900 tardó casi 21 años en llegar, desde su debut en Primera, y se dio vistiendo la camiseta del Inter Miami, cuando recibió un pase atrás del defensor Sergio Reguilon y cruzó un zurdazo bajo, el cual entró cerca del segundo palo y se convirtió en uno de los goles más importantes de la carrera del argentino.