VIDEO. ¡Al fin ganó Central Norte! El cuervo venció 1 a 0 a All Boys por la Primera Nacional

Central Norte le está ganando 1 a 0 con All Boys, en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la sexta fecha de la zona A de la Primera Nacional 2026.

Julián López, que ingresó desde el banco de suplentes, puso en ventaja al cuervo a los 18 minutos del complemento.

El cuervo dejó una imagen preocupante en el primer tiempo, por su falta de ideas y nunca logró imponer condiciones ni hacer pesar la localía, mientras que All Boys apostó inicialmente a esperar, aunque en el tramo final de la etapa se animó a adelantarse unos metros.

Central Norte enfrenta a All Boys, en el Martearena. Foto: Pablo Yapura

La situación más clara fue para la visita. Un remate de Ricardo Blanco exigió a Vázquez, que respondió bien, pero en el rebote Tiago Puciarelli no pudo definir con el arco a su merced. Del lado del conjunto salteño, lo más peligroso fue un centro cruzado de Taobas que no lograron conectar ni Moravec ni Vedoya.

El cierre del primer tiempo estuvo marcado por el descontento generalizado. Los jugadores se retiraron al vestuario bajo una fuerte ola de reclamos y silbidos que bajaron desde todos los sectores del estadio, especialmente desde la platea, reflejando el malestar de los hinchas ante una producción muy por debajo de lo esperado.

Algunos plateistas le reprochan a los jugadores del cuervo. Foto: Pablo Yapura

En el arranque del segundo tiempo, el “Polaco” Bastía movió el banco y también el esquema: mandó a la cancha a Julián López en lugar del defensor Felissia, dejó de lado la línea de cinco y pasó a una defensa de cuatro, con un volante ofensivo más para intentar cambiar la cara del equipo.

Sin embargo, en los primeros 15 minutos poco cambió. Central Norte siguió sin claridad y con dificultades para generar peligro, mientras All Boys se mantenía ordenado, sin sufrir demasiado. Ante ese panorama, Bastía volvió a intervenir rápido: dispuso los ingresos de Kevin Isa Luna y Joaquín Mateo.

Julián López festeja su gol, el primer de Central Norte en el campeonato, ante All Boys. Foto: Pablo Yapura

Y a los 18 minutos, finalmente, llegó el desahogo. Tras un tiro libre a favor de All Boys en campo de Central, Julián López capturó la pelota y encabezó una corrida fenomenal desde su propio terreno. En el trayecto, Ricardo Blanco quedó desairado y el volante encaró mano a mano hasta definir con suavidad, junto al palo, para marcar el primer gol de Central Norte en el torneo. Un contraataque letal que rompió el maleficio.

A partir del tanto, el equipo “cuervo” levantó su nivel y comenzó a mostrar otra actitud. Con mayor confianza, encontró espacios y generó nuevas aproximaciones: Joaquín Mateo asistió a Moravec, quien sacó un remate que pasó muy cerca del palo, en lo que pudo haber sido el segundo.

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