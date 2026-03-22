Salta Basket se metió entre los ocho mejores de la Liga Argentina

Otro épico triunfo de Los Infernales en La Liga Argentina en un nuevo partido "no apto para cardíacos".

Es que anoche, el representante salteño en la segunda división del básquetbol nacional se metió entre los primeros ocho cumpliendo el objetivo propuesto antes de arrancar la competencia y de esa forma además de contar con ventaja deportiva en los playoffs, mejoró la performance respecto a las últimas temporadas. Fue triunfazo en suplementario ante el local, Bochas Sports, 92-90 (tras igualar en 77).

Cabe destacar que durante un encuentro muy disputado en el estadio Jorge Ferrero, el la localidad cordobesa de Colonia Caroya, Salta se quedó con los dos primeros cuartos (1C 20-23 y 2C 20-22), mientras que el local con los dos restantes (3C 19-18 y 4C 18-14). Frente a tanta paridad el duelo se definió en los cinco minutos extras y quedó para Los Infernales (TE 13-15).



Pero lo cierto es que ambos se jugaban cosas importantes y eso se vio reflejado en las acciones, dejaron todo hasta el último segundo del tiempo suplementario. Enorme esfuerzo para los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco con una gira de tres partidos, dos en menos de 24 horas, y encima quedándose con una prórroga para terminar exhaustos pero plenos de felicidad.

En los dos primeros períodos de la noche el oriundo de Campo Quijano, Nico Álvarez, estuvo intratable erigiéndose como uno de los goleadores junto al mejor extranjero de la liga, Chance Hunter. En la segunda mitad apareció el base infernal con toda su categoría, Tomás Botta, quien además de hacer jugar a sus compañeros dañó al rival con bombas de tres y rompiendo líneas para cerca del cesto. El socio perfecto para el goleador de la noche, Álvarez (26), por momentos ambos expusieron una clínica del pick and roll.



En Bochas el goleo fue repartido, cinco de los dirigidos por Jeremías Musina terminaron con doble dígito, con Ibar Hateluk como el máximo artillero de con 17 puntos, seguido por el interno Maurice Walton con 14.

Fue un gran partido el elenco cordobés que nunca perdió las esperanzas de quedarse con el juego y luchó hasta el final. Esfuerzo que valió para el deleite de los amantes del deporte más lindo del mundo pero no para los de la tierra del mejor salamín del país.

Salta Basket regresa con el objetivo en el bolsillo, conservando la localía para la postemporada y mejorando lo hecho en las dos últimas ediciones de La Liga Argentina.