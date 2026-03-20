Rescatan 12 perros e investigan criaderos ilegales y peleas clandestinas

Los animales fueron hallados en muy mal estado en domicilios de Tres Cerritos y Los Gremios. El acusado será imputado por crueldad animal tras una investigación iniciada en enero.

Una denuncia por presunto maltrato animal derivó en un operativo que permitió rescatar a 12 perros en la ciudad de Salta. Los procedimientos se realizaron en dos domicilios vinculados a un mismo investigado, donde los animales se encontraban en condiciones críticas y, según la causa, algunos eran utilizados para peleas clandestinas.

La investigación está a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien interviene de manera interina en la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro. Las actuaciones comenzaron el pasado 5 de enero, luego de la denuncia de una mujer que advirtió sobre la existencia de criaderos sin habilitación, donde se mantenían numerosos canes en estado de abandono.

Entre las pruebas reunidas, se incorporaron informes técnicos con fotografías que evidenciarían el deterioro de los animales, además de testimonios de vecinos. Según señalaron, los perros permanecían encerrados, con escaso acceso a alimento y agua, y en algunos casos debían ser asistidos por terceros ante su estado de vulnerabilidad.

Durante la investigación también se detectó un segundo inmueble presuntamente vinculado al acusado. Si bien el lugar se encontraba deshabitado, se percibían ladridos en su interior, lo que reforzó las sospechas sobre la presencia de más animales en condiciones irregulares.

Con estos elementos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro las órdenes de allanamiento. En cumplimiento de la medida, personal de la Dirección General de Investigaciones y otras áreas de la Policía de Salta intervino en viviendas ubicadas en los barrios Tres Cerritos y Los Gremios.

En los operativos se logró rescatar a 12 perros, que presentaban signos de desnutrición, lesiones y falta de condiciones básicas de higiene. Tras ser evaluados por veterinarios, se confirmó su delicado estado de salud.

Los animales fueron puestos a resguardo para recibir atención médica y, una vez recuperados, serán dados en adopción responsable. En tanto, la persona señalada será imputada de manera provisional como autor del delito de actos de crueldad y maltrato animal, contemplado en la Ley 14.346.