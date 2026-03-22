Olmedo descarta un acuerdo con Sáenz y rechaza la ley de lemas

El referente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, fue categórico al descartar cualquier tipo de acuerdo político con el saencismo y aseguró que el espacio libertario no negociará con dirigentes del oficialismo provincial. "Nos vamos a unir, vamos a hacer una gran alianza con el pueblo, pero no con los dirigentes de otros partidos", afirmó en diálogo con El Tribuno.

En medio de versiones sobre posibles acercamientos, el dirigente fue tajante: "¿Posibilidad de acuerdo? Ninguna". Y reforzó su postura al señalar: "Si usted quiere ser candidato de La Libertad Avanza, las puertas están abiertas, pero los ideales son los nuestros. Esto es puro, cien por cien".

Instalación mediática

En ese sentido, también cuestionó lo que consideró una instalación mediática: "Me llama la atención que continuamente publiquen que tal viene. Ninguno que pertenezca al gobierno de turno tiene abierta la puerta en La Libertad Avanza".

Olmedo sostuvo que el crecimiento del espacio se explica por el rechazo social a las gestiones anteriores. "La gente vota al futuro y no quiere más el pasado. La situación que está en la provincia es por los que estuvieron en el gobierno este y en los anteriores", expresó. En esa línea, insistió en que el armado político debe construirse desde abajo, con participación ciudadana, y no a partir de acuerdos entre estructuras partidarias tradicionales.

Ley de lemas

En el plano institucional, el referente libertario manifestó su preocupación por la posibilidad de que se impulse la ley de lemas en Salta. "Estoy muy preocupado como dirigente político porque es quebrar la democracia de un pueblo", advirtió. Y agregó: "Volver a la ley de lemas es aumentar el Estado que no se sostiene solo, porque está quebrado. Si no, no estaríamos en emergencia".

Sobre el impacto que podría tener este sistema electoral, fue crítico: "Usted va a tener en algunos pueblos más candidatos que pobladores, y todos esos candidatos después los sostiene el gobierno de turno. Es lo que la gente se cansó". En contraposición, propuso avanzar hacia la boleta única en papel: "Quedó demostrado que es honesta, clara, sencilla y mucho más económica que el voto electrónico".

Incluso expresó desconfianza sobre el actual sistema de votación: "Yo tengo la certeza de que la máquina no es boba. Toma a la ciudadanía por sorpresa. Por eso la boleta única a papel es lo que corresponde para que la gente sienta que su voto es el verdadero". Y remarcó que cualquier reforma electoral debe priorizar la transparencia y la confianza del electorado.

Convención

Consultado sobre la situación en la Convención Constituyente de la ciudad de Salta, donde La Libertad Avanza tiene mayoría, Olmedo defendió la postura del espacio. "La libertad avanza para que traiga transparencia, para que en el municipio se pueda saber de qué se trata la obra pública, de la publicidad y a dónde va a parar la plata", explicó. Y remarcó: "El pueblo ha votado eso y tienen que saber respetarlo".

También sostuvo que ese ámbito será clave para introducir cambios que, según dijo, permitan un mayor control ciudadano sobre la gestión pública y una administración más eficiente de los recursos municipales, en línea con los principios que el espacio promueve a nivel nacional.

Sobre Adorni

En cuanto al escenario nacional, el dirigente se refirió a la polémica que involucró al jefe de Gabinete Manuel Adorni y relativizó el episodio. "Adorni ya dio las explicaciones, pidió disculpas. Un ser humano se puede equivocar", sostuvo. No obstante, pidió poner el foco en las políticas del Gobierno: "También hay que ver todas las cosas que se están haciendo bien en el país y que están siendo modelo en el mundo".

En esa línea, destacó algunos indicadores económicos, aunque reconoció dificultades en la vida cotidiana. "Se bajó el déficit del Estado, se tiene un tipo de cambio estable y se controló la inflación, pero todavía la gente siente que no le alcanza la plata", admitió. Sin embargo, consideró que se trata de un proceso: "La Argentina de a poco va saliendo. Hay cosas que empezaron a bajar, como los autos, los impuestos o incluso alquileres en algunas provincias".

"Hay que seguir trabajando"

Para Olmedo, la salida es clara: "Acá no hay secreto, hay que salir trabajando". Y celebró medidas vinculadas al empleo: "He visto que los planes de trabajar van a tener que aprender oficios y no se va a poder cobrar por no hacer nada".

Por último, se refirió al caso del concejal Carlos Casasola, quien enfrenta denuncias por violencia de género, y llamó a respetar el accionar judicial antes de tomar decisiones políticas. "Hasta que no se compruebe, no se puede juzgar a una persona", sostuvo. Y agregó: "Le pedimos a la Justicia que nos informe el caso. Cuando haya un veredicto, como siempre, vamos a ser tajantes".

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