Rosario de la Frontera: un hombre fue asesinado y hay dos detenidos

Un hombre de 30 años fue asesinado este domingo por la mañana en el barrio El Niño, en Rosario de la Frontera, en un hecho que se encuentra bajo investigación.

Según los primeros datos, la víctima se encontraba junto a otros dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, se produjo un altercado. En ese contexto, el hombre recibió una herida de arma blanca que le provocó la muerte.

Los otros dos involucrados fueron detenidos y se secuestró el arma utilizada en el hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para determinar las circunstancias del homicidio.