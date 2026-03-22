Este lunes imputarán al presunto homicida del barrio Santa Lucía

La investigación por el crimen ocurrido en barrio Santa Lucía sumó un dato clave en las últimas horas: fue detenido el presunto autor del disparo que terminó con la vida de un joven de 24 años durante la violenta noche del sábado.La audiencia de imputación fue fijada para este lunes 23.

El procedimiento fue confirmado por el fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, quien detalló que la detención se concretó pocas horas después del hecho.

Detención y elementos secuestrados

Según la información oficial, junto con la captura del sospechoso -un hombre mayor de edad- se secuestró una motocicleta que habría sido utilizada en el ataque.

Este dato refuerza los testimonios que surgieron tras el hecho, donde vecinos señalaron que el agresor llegó al lugar en un rodado y abrió fuego en medio de una situación ya tensa.

Qué determinó la autopsia

Uno de los elementos centrales de la investigación es el resultado preliminar de la autopsia, que confirmó que la víctima murió por una herida de arma de fuego en la zona torácica.

Este dato permite encuadrar con mayor precisión el hecho, que desde el inicio fue investigado como un homicidio, aunque aún restan estudios complementarios.

Una causa en pleno desarrollo

Desde la Fiscalía indicaron que continúan todas las medidas investigativas para esclarecer completamente lo ocurrido, en una causa que se desarrolla en paralelo al fuerte impacto que generó el episodio en la zona.

El crimen se produjo en el marco de una noche marcada por la violencia en Santa Lucía, donde además del homicidio hubo disturbios, una garita policial incendiada y efectivos heridos, lo que evidenció el nivel de conflictividad que se vivió en el barrio.