La AFA ratificó el paro del fútbol tras el revés judicial a Tapia

El Comité Ejecutivo confirmó que no se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura en respaldo al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que la Justicia rechazara suspender su indagatoria por una causa millonaria.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este martes el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura, tras el rechazo judicial al pedido de Claudio “Chiqui” Tapia para suspender su indagatoria en una causa en la que se lo investiga por la presunta apropiación indebida de tributos por 19.300 millones de pesos.

La decisión fue tomada luego de la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Andrés Messi, donde los dirigentes de los clubes manifestaron su respaldo al titular de la entidad.

No habrá fútbol el próximo fin de semana

El juez Diego Amarante desestimó el planteo presentado por Tapia para postergar su declaración indagatoria en la causa en su contra. Tras conocerse esa resolución, los principales dirigentes alineados con la conducción de la AFA resolvieron sostener la medida de fuerza.

De este modo, el próximo fin de semana no se disputará la fecha 9 del Torneo Apertura, en una decisión que impacta de lleno en el calendario del fútbol argentino.

Respaldo dirigencial

Desde la conducción de la AFA señalaron que la medida representa un gesto de apoyo institucional al presidente de la entidad.