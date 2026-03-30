VIDEO. “Vuelos ilegales, 6 radares y 6 toneladas de droga”: el mapa del narcotráfico que expuso Monteoliva en Salta

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, respondió a las consultas de El Tribuno durante su visita a Salta, donde fue consultada sobre el balance del plan Güemes incluyendo el alambrado en la frontera y su posible ampliación hacia Salvador Mazza y sobre el avance de un eventual plan de derribo frente al incremento de vuelos ilegales.

Plan Güemes: resultados, despliegue récord y estrategia por etapas

En relación al plan Güemes, la funcionaria aseguró que los resultados son concretos y medibles: “Las incautaciones de droga se incrementaron en más de un 51% respecto de períodos previos al 2024”.

En ese marco, destacó un dato inédito: por primera vez, más de 1.700 efectivos de distintas Fuerzas Federales de Seguridad se encuentran desplegados de manera coordinada en la frontera norte.

Además, se presentaron cifras sin precedentes a nivel país:

* Más de 6 toneladas de droga incautadas.

* 751 personas detenidas vinculadas al narcotráfico.

* 549 vehículos secuestrados en procedimientos.

La ministra junto al ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, el jefe de Policía, Diego Bustos y el jefe de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni

Monteoliva remarcó que estos resultados reflejan la efectividad del plan: “Estamos hablando de más de 750 narcotraficantes detenidos y más de 6 toneladas de droga incautadas”.

Explicó que este crecimiento está vinculado al despliegue operativo, la investigación criminal y el trabajo articulado entre fuerzas. “Así funciona el plan: con prevención situacional, pero sobre todo con investigación y análisis criminal permanente”, afirmó.

Sobre la posibilidad de ampliar medidas como el alambrado en zonas críticas, indicó que la estrategia se implementa por etapas y que el objetivo es avanzar progresivamente en cada punto de la frontera.

“No hay experiencias exitosas de un día para el otro. Esto requiere orden, control y continuidad en el tiempo”, sostuvo.

Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Fotos: Javier Rueda

Ley de derribo y control del espacio aéreo

Consultada por la ley de derribo y el control de vuelos ilegales, Monteoliva fue clara: “No se trata solo de una ley”.

Explicó que el principal desafío es el tránsito aéreo irregular, que ya está identificado y diagnosticado. “Sabemos cómo operan las avionetas, desde las más antiguas hasta las más modernas, cómo ingresan y cómo se desplazan incluso hacia Perú”, detalló.

En ese sentido, precisó que actualmente funcionan 6 radares en la frontera norte y que existe un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado: la Fuerza Aérea interviene en el control aéreo y las fuerzas federales, principalmente Gendarmería, actúan en tierra tras la detección.

Además, señaló que hay personal argentino en capacitación en el exterior para operar tecnología de radar.

“Es una prioridad controlar más y mejor el espacio aéreo. Pero esto requiere tecnología, protocolos específicos y coordinación. No alcanza solo con una norma”, remarcó.

También reconoció que Argentina no cuenta con el mismo nivel de equipamiento que países como Brasil, aunque afirmó que se trabaja en una estrategia de largo plazo.

Cifras del narcotráfico: más de 6 toneladas incautadas

En cuanto a los resultados del combate al narcotráfico, la ministra destacó cifras que calificó como históricas.

Señaló que, en el marco del plan Güemes y los operativos conjuntos, se superaron las 6 toneladas de droga incautadas, consolidando uno de los registros más altos a nivel nacional.

También recordó que en la provincia se habían registrado previamente más de 1.250 kilos secuestrados, con procedimientos específicos de 60 kilos y otros cercanos a 200 kilos, además de cientos de detenidos.

“Esto no es solo una cuestión de recursos. Es tener una línea clara: vamos a combatir el narcotráfico”, enfatizó.

En ese sentido, insistió en que la coordinación entre fuerzas es clave: “Los narcotraficantes tienen miedo a que estemos unidos. No nos quieren coordinados”.

Control fronterizo como eje de seguridad nacional

Monteoliva también explicó que el control fronterizo no puede pensarse como una tarea aislada.

“No es un simple trámite administrativo. Es parte de la seguridad nacional”, afirmó, al detallar que intervienen organismos como ARCA, Aduana, Migraciones, SENASA y Cancillería.

Según indicó, el control migratorio y fronterizo es uno de los ejes centrales de la política de seguridad.

Tecnología, infraestructura y pasos fronterizos

En relación a la infraestructura y tecnología, destacó las obras realizadas recientemente en Jujuy, donde se intervino un paso fronterizo con un tránsito de 2,5 millones de personas en tres meses.

Allí se incorporaron:

* 60 megacámaras

* Centros de monitoreo

* Drones

* Mejoras en caminos e iluminación

Explicó que estos proyectos comenzaron en 2018, fueron abandonados durante cuatro años y retomados en 2024, logrando avances concretos en un plazo de dos años.

Asimismo, indicó que se busca replicar estas mejoras en otros puntos críticos como Aguas Blancas y Salvador Mazza.

Contexto internacional y niveles de alerta

Consultada sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, la ministra señaló que desde el 28 de febrero se activaron niveles de seguridad en todo el país.

Explicó que estos protocolos se aplican sobre infraestructura crítica y objetivos sensibles, en coordinación con todas las provincias y en base a información de agencias de inteligencia.

“En ningún momento se desactivó el trabajo. El seguimiento es permanente”, aseguró.

Seguridad integral: controles y patrullajes

Finalmente, la ministra amplió el alcance de la política de seguridad más allá del narcotráfico.

Señaló que también se realizan operativos conjuntos en rutas, con controles de Gendarmería y fuerzas provinciales, que permitieron el secuestro de **549 vehículos** en total, en línea con las cifras generales del operativo.

Además, se implementan patrullajes coordinados en distintas zonas de la provincia.

“Esto es histórico: Nación, provincia, fuerzas federales, fuerzas provinciales y la Justicia trabajando de manera conjunta con objetivos claros”, finalizó.