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Deportes

Bolivia vs. Irak EN VIVO, minuto a minuto: horario y cómo ver el partido que puede llevar a la verde al Mundial después de 32 años

El encuentro definirá al último clasificado al Mundial 2026 y se disputará en el Estadio BBVA, escenario donde el seleccionado del país vecino buscará hacer historia luego de su última participación mundialista en 1994.
Martes, 31 de marzo de 2026 17:43

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Después de vencer a Surinam por 2 a 1, Bolivia quedó a un paso de volver a una Copa del Mundo tras 32 años y este martes afrontará el partido decisivo del repechaje intercontinental frente a Irak, en Monterrey, México.

El encuentro definirá al último clasificado al Mundial 2026 y se disputará en el Estadio BBVA, escenario donde la “Verde” buscará hacer historia luego de su última participación mundialista en 1994.

El duelo entre Bolivia e Irak se jugará en la madrugada del miércoles 1 de abril para gran parte de Sudamérica:

  • 00:00: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 23:00: Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (EE.UU.)
  • 22:00: Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
  • 21:00: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
  • 05:00: España

El partido está programado para las 00:00 (hora argentina) en el Estadio BBVA de Monterrey.

El encuentro contará con transmisión en distintas señales según la región:

  • DSports (Sudamérica)
  • BTV y Entel TV (Bolivia)
  • TUDN y VIX Premium (México)
  • Telemundo Deportes (Estados Unidos)
  • Tigo Sports (Centroamérica)

Bolivia llega entonada tras remontar ante Surinam en semifinales del repechaje, mientras que Irak también busca regresar a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde 1986.

Con un solo boleto en disputa, el cruce en Monterrey promete ser intenso: una final anticipada donde ambos seleccionados pondrán en juego décadas de espera.

 

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